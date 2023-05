Les Héricornes – L’appel de la déesse

L’appel de la déesse est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, Les Héricornes, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Verónica Alvarez, parue en avril 2023, qui met en scène des licornes et de jeunes héroïnes intrépides.

C’est un grand jour pour la princesse Céleste. Aujourd’hui, comme tous les cent ans, l’héritière de Lémuria va devoir se rendre seule au temple de la déesse, pour lui demander de protéger le royaume. Une jeune fille passe devant une belle fresque, y pose sa main, avant de s’en aller… Dans le château, le souverain continue son discours, pour la jeune élue. Mais, en se retournant, il constate qu’elle n’est pas là ! La princesse Céleste est au chevet de sa sœur aînée, qui était normalement l’élue. Mais son état de santé ne lui permet pas d’affronter ce long voyage et ses nombreux dangers. Céleste explique qu’il s’agit simplement d’un petit voyage, d’une prière et qu’elle reviendra ensuite… Elle rassure Astra, affirmant que tout va bien se passer, même si elle n’a pas été formée comme sa grande sœur. Elle promet aussi de faire attention…

Le récit est assez bien découpé, présentant, dans un premier temps, Céleste, qui sera le personnage principal. Une jeune fille courageuse, qui prend au sérieux son nouveau rôle, même si elle n’y croit pas vraiment… En chemin, elle va user de sa magie, faire apparaître sa licorne et rencontrer d’autres Héricornes, qui doivent se rendre au temple de la déesse Aurora. Le voyage ponctué de rencontres, heureuses ou malheureuses, offre quelques révélations et découvertes. La bande dessinée reste bien rythmée, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir un univers fantastique, plaisant et parfois drôle. Le début d’une aventure, pour les héroïnes, qui vont se dévoiler, petit à petit, tout comme une grande menace… L’amitié, le courage, la magie et le destin s’entremêlent parfaitement dans ce premier tome. Le dessin, avec un trait fin, est dynamique, agréable, un brin manga, joliment coloré.

L’appel de la déesse est le premier tome de la nouvelle série fantastique, des éditions Le Lombard, Les Héricornes. Une quête initiatique, des destins qui vont se croiser, pour accomplir un rituel, afin de protéger les royaumes de Branévia, qui va se révéler plus dangereux que prévu…

