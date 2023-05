Les effets des applications de jeux d’argent sur le secteur de l’iGaming

Le développement rapide des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que de l’internet, touche tous les secteurs d’activité. L’industrie des jeux de hasard et jeux d’argent (iGaming) n’en échappe pas. Ainsi, on a assisté à l’apparition d’applications mobiles développées par les plateformes de casinos en ligne et des bookmakers pour s’arrimer aux nouvelles exigences de l’évolution technologique.

Vous avez par exemple le bookmaker 1xBet, bien connu dans le milieu des jeux de paris sportifs, qui dispose son application mobile téléchargeable. Le parieur peut alors télécharger 1xbet et l’installer sur son appareil mobile Android ou iOS pour jouer. Quels effets ont ces applications mobiles de jeux d’argent dans l’industrie de l’iGaming?

Des jeux de plus en plus mobiles

Avec l’arrivée de la technologie des applications mobiles, les promoteurs de salles de jeux en ligne se sont rendus compte qu’ils devaient offrir une alternative à leurs utilisateurs qui sont mobiles, c’est-à-dire qu’ils sont plus connectés avec leur smartphone ou leur tablette qu’avec leur PC. Chaque établissement s’est mis à développer son application mobile que le joueur peut télécharger sur un Store en ligne (Play Store ou App Store) pour jouer aisément à ses jeux favoris partout où il se trouve.

La naissance des bonus mobiles

Vu que la plupart des casinos en ligne et les bookmakers sont désormais disponibles sur mobiles, ils ont commencé à développer des offres de bonus mobiles pour appâter davantage leurs utilisateurs. Vous trouverez alors des salles de jeux en ligne qui proposeront à leurs joueurs de télécharger son application mobile et de profiter d’un bonus mobile qui peut être utilisé uniquement depuis l’application de l’opérateur.

Ce phénomène fait que plusieurs joueurs préfèrent jouer depuis leur appareil mobile que sur leur ordinateur. Ceci parce qu’ils sont à l’affût des bonus mobiles qu’on ne retrouve pas sur le site internet de l’opérateur. Les bonus sur applications qui sont proposés aux parieurs peuvent être des tours gratuits, une mise gratuite, des meilleures cotes sur un événement sportif spécifique, etc.

Développement de nouveaux jeux mobiles

Les fournisseurs de jeux en ligne ne sont pas restés à la traîne avec l’apparition des applications mobiles dans le secteur de l’iGaming. Ils se sont mis à créer de nouveaux jeux adaptés aux appareils mobiles exclusivement. Les casinos en ligne ont élargi leur ludothèque avec de nouveaux jeux mobiles proposés par ces logiciels de jeux.

Pas seulement les professionnels de création de jeux de hasard et d’argent en ligne se sont lancés dans cette affaire, même les particuliers ont commencé à développer leurs propres divertissements que les gens peuvent télécharger et installer sur leur appareil mobile pour jouer.

L’addiction aux écrans

Vous trouverez des applications mobiles de jeux de hasard ou d’argent qui naissent chaque jour sur les Store. Les passionnés de ces jeux sont tout le temps en train de télécharger ces nouveaux jeux pour les jouer. Ceci a créé une addiction aux petits écrans encore plus importante auprès de la population qui aiment jouer aux jeux de hasard ou d’argent. A cet effet, l’OFDT – Observatoire Français des Drogues et des Tendances Addictives – a écrit un article où elle démontre la tendance croissante des joueurs à se tourner vers les jeux sur mobile.

Nous venons de vous dévoiler les effets qu’ont le développement des applications mobiles dans l’industrie des jeux d’argent et de hasard. Ce que nous pouvons conseiller aux joueurs, c’est de jouer de manière responsable pour éviter une addiction. Les nouvelles technologies sont certes bénéfiques pour nous, mais elles ne doivent pas prendre le dessus sur nous.