Simon – Mon super coffret

Simon, le héros des jeunes lecteurs, est à retrouver dans le coffret Mon super coffret, paru en avril 2023, aux éditions L’école des loisirs. Ainsi, la collection Récréative se complète avec un coffret complet, contenant un livre, un jeu, un poster à colorier et des crayons de couleur.

C’est un joli coffret cadeau à offrir qui est à découvrir ici. En effet, la belle boîte se compose du livre « Non pas dodo ! », du jeu Supramegagiga top jeu, d’un poster à colorier et de crayons de couleur. Le livre, au format lutin, présente une histoire de Simon et de son petit frère Gaspard. Après une journée de rêve, à construire une superbe grande cabane trop stylée, les deux lapins doivent aller dormir. Mais cela est impossible pour Gaspard, qui a laissé son doudou, dans la cabane… L’heure est grave et Simon sent bien qu’il doit agir ! Il va revêtir sa cape…

Le coffret est assez complet, coloré et plaira à tous les jeunes fans de Simon. En effet, la boîte est un super coffret cadeau, dans lequel les jeunes lecteurs vont retrouver différents éléments, autour de leur héros préféré ! Une histoire amusante, à lire avant d’aller au lit, pour faire de jolis rêves. Mais il y a aussi de quoi s’amuser pour la journée ! Le supramegagiga top jeu propose trois jeux différents, pour les enfants, qui pourront s’amuser avec leur héros. Pour des activités plus au calme, ou à faire seul(e), une petite boîte de crayons de couleur et un poster invitent à mettre en couleur une belle illustration. Le coffret est superbe, avec tout ce qu’il faut pour retrouver Simon, super héros courageux et amusant.

Mon super coffret est une boîte complète, dans laquelle les enfants vont pouvoir retrouver Simon. Un coffret, des éditions L’école des loisirs, qui présente un superbe cadeau à offrir. Il comprend un livre, un super jeu, un poster à colorier et des crayons de couleur, à l’effigie du petit héros.

