Solo Chemins tracés – Tome 2 – Siro

Siro est le deuxième tome de la série Solo Chemins tracés, des éditions Delcourt, paru en avril 2023. Une bande dessinée d’Oscar Martin et Alvaro Iglesias, qui présente, plus ou moins, la suite de la quête de Fortuna, qui n’est plus seule sur son chemin…

Fortuna est assise, en train d’écrire dans son cahier. Après un moment, elle range son livre et ses affaires. Elle a terminé son résumé. Il est temps de manger, mais veut faire le dessin sur le paysage. Elle appelle Nova, car elle ne la voie plus autour d’elle. Un peu plus loin, sur le cadavre d’un animal, une petite chatte refait surface. Elle semble ravie, elle explique à sa maman qu’elle a trouvé un morceau tendre, pour pouvoir manger ! Fortuna accourt vers elle. Elle lui rappelle de ne pas s’éloigner d’elle, car s’il lui arrivait quelque chose, elle ne sait pas ce qu’elle ferait ! Puis, elle sert son enfant dans ses bras. La petite tente de rassurer, en affirmant qu’elle était juste à côté ! Fortuna rappelle que le mal bouge très vite… Le soir venu, autour d’un feu, la mère et la fille discutent.

Après une longue attente, voici la suite de la série spin off Solo chemins tracés. On y retrouve Fortuna qui va découvrir qu’un ange gardien la suit, elle et sa fille, depuis toujours… Sur son chemin, n’est plus seule, Siro, mystérieux, fait son apparition et lui dévoile quelques informations. Les deux êtres s’entraident et deviennent assez complices, offrant une nouvelle dynamique à l’aventure. La bande dessinée reste bien rythmée, présentant un nouveau personnage mystérieux, charismatique et attachant. Des révélations, dans cet univers toujours aussi hostile et captivant, qui offre son lot de rebondissements, et permet d’accrocher facilement à l’histoire. Les personnages sont rapidement attachants, et leur quête bienveillante, dans ce monde chaotique. Le dessin est moderne, le graphisme est maîtrisé, offrant un ensemble plaisant, au découpage efficace.

Siro est le deuxième tome de la série Solo chemins tracés, des éditions Delcourt. Une suite, qui s’est fait attendre, mais qui offre une histoire captivante, touchante et pleine de révélations. Un univers hostile et fascinant, avec ces personnages anthropomorphiques sensibles ou furieux.

Lien Amazon