La série S.I.N. de K. Bromberg sort chez Hugo

Vous connaissez sûrement K. Bromberg, auteure américaine de romances best-sellers. Les éditions Hugo publient sa nouvelle série romantique et sexy “S. I. N.” dans leur collection New Romance. Trois romans qui se suivent, mais peuvent se lire indépendamment, qui vous feront succomber au charme des frères Sharpe.

Les frères Sharpe, d’irrésistibles triplés multimillionnaires, héritent au décès de leur père de la compagnie familiale : la Sharpe International Networks (S. I. N.). Il s’agit de romances qui peuvent se lire totalement séparément, tout en étant dans le même univers. En effet, chaque tome correspond aux aventures d’un des trois frères, avec son propre environnement et ses péripéties. Parus aux éditions Hugo New Romance, le tome 1 est disponible depuis Mars et le tome 2 depuis Avril. Le tome 3, quant à lui, sortira le 17 mai prochain.

S. I. N. Tome 1 – Last Resort

« Prête à collaborer avec un homme auquel on ne peut pas résister ? »

Après une nuit passée ensemble, deux inconnus qui pensaient ne jamais se revoir se retrouvent face à face, et découvrent qu’ils vont devoir travailler ensemble au sauvetage d’un établissement balnéaire en faillite. Callahan Sharpe, héritier présomptif multimillionnaire qui ne se plie à aucune loi, est déterminé à mener à bien un dernier projet pour honorer l’héritage de son père décédé, avant de prendre définitivement le large, loin de l’affaire familiale…. Sutton Pierce, consultante pour la Sharpe compagnie, chargée de remonter un établissement balnéaire en déclin, va devoir travailler, main dans la main avec l’héritier rencontré incognito la veille.

S. I. N. Tome 2 – On One Condition

Des années après s’être déchiré, un couple se voit offrir la chance de réparer les torts de son passé, à travers une opportunité de travail qui va le réunir.

Le tome 2 de la romance des frères milliardaires se situe dans une petite ville du Montana. Il met en présence Ledger, l’ainé des frères Sharpe, le préféré du défunt père, censé reprendre la direction de la société, et Asher, jeune fille de la campagne élevée avec ses grands-parents fermiers. Entre passé et présent, une histoire intense entre deux personnages qui ont besoin d’apprendre du passé pour aller de l’avant.

Issus de milieux différents – Ledger et Asher sont tombés amoureux. Mais lorsqu’ils ont tous deux eu 18 ans, Ledger n’est jamais revenu sur le lieu de villégiature où ils se sont rencontrés. Quinze ans plus tard, Ledger et ses frères à la tête de l’entreprise familiale, la Sharp International Network, sont en pourparlers pour ouvrir un centre de villégiature à Cedar Hills, à une condition : que l’un des trois frères passe deux mois sur place.

S. I. N. Tome 3 – Final Proposal

Dans le tome 3 de la série S. I. N. de K. Bromberg, Fordham Sharpe, le troisième frère milliardaire, et Ellery Sinclair, une femme d’affaires impertinente et sexy, se retrouvent forcés de travailler ensemble à la restauration d’un hôtel de luxe. Sur fond de promiscuité imposée, coincés au mauvais endroit, au bon moment, vont-ils parvenir à dissimuler longtemps leurs vrais penchants ?

Une nuit d’orage. Un bar d’hôtel bondé de voyageurs bloqués par les intempéries. Un siège libre auprès d’un homme charmant, mystérieux et diablement sexy. Je ne m’attendais pas à découvrir que l’étranger était en fait Fordham Sharpe, un tiers de la scandaleusement riche et prospère entreprise Sharpe International Network Frères. Non plus à ce que nous devenions associés – cinquante – cinquante – dans la transformation d’un hôtel bâti sur des rêves. Nous nous gardions bien de mélanger les affaires et le plaisir. Mais nous avions en commun la dissimulation de nos conflits familiaux non résolus, et de ce qui comptait vraiment – nos coeurs. Au fil des jours, il devenait de plus en plus difficile de résister à notre attirance mutuelle…

À propos de K. Bromberg

Auteure de best-sellers du New York Times, de USA Today et du Wall Street Journal. K. Bromberg a vendu depuis la publication de son premier roman en 2013, plus d’un million d’exemplaires de ses livres en langue anglaise. En France, sa trilogie Driven (Driven, Fueled, et Crashed) s’est vendue chez Hugo à plus de 325 000 exemplaires. Elle est actuellement en cours d’adaptation pour l’écran par Passionflix.