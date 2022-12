Prendre soin de sa peau avec le Savon d’Alep BeauTerra

Développé il y a plus de 3 000 ans en Syrie, le savon d’Alep est le plus ancien savon du monde et l’ancêtre du Savon de Marseille. Chez BeauTerra, le Savon d’Alep liquide, fabriqué en France, possède des bienfaits apaisants et purifiants, pour une peau fraîche et revitalisée.

Le Savon d’Alep est un savon ancestral aux multiples propriétés. Le pain de savon d’Alep BeauTerra est fabriqué en Syrie pour préserver le savoir-faire traditionnel. C’est d’ailleurs sa forme original. Mais de plus en plus, on peut trouver du savon d’Alep liquide dans les rayons cosmétiques. Chez BeauTerra, le savon d’Alep liquide est fabriqué en France à base d’huile de baies de laurier. Celle-ci possède des propriétés assainissantes et purifiantes. Associée à l’huile d’olive hydratante, elle permet d’obtenir une excellente combinaison qui fait des merveilles depuis plus de 3000 ans.

Un savon pour tous les usages

Disponible en format liquide 1L et 500ml ou en pain de 190gr, le savon d’Alep BeauTerra convient parfaitement aux peaux à tendance atopique. Il est apprécié des personnes ayant la peau très sèche ou à tendance sensible car il calme les sensations d’irritation et les rougeurs. Ses propriétés purifiantes aident aussi à combattre les imperfections pour les peaux à tendance acnéique. Outre la peau, on peut aussi utiliser le Savon d’Alep en shampoing pour lutter contre les pellicules, ou encore en masque pour le visage. En effet, il purifie, lisse, et débarrasse des imperfections. Et comble du bonheur, on peut aussi l’utiliser en mousse à raser ! C’est ce que je fais pour raser mes gambettes avant d’aller patauger à la piscine. Ça m’évite d’avoir la peau des jambes toutes sèches après le rasage.

Autrement dit, le Savon d’Alep BeauTerra est un savon aux diverses utilités qui ravira toute la famille. Je crains habituellement son odeur, mais je la trouve un peu plus douce en version liquide. Ça reste une habitude à prendre, mais l’effet apaisant qu’il produit sur la peau compense totalement l’odeur particulière.