Cave de Roquebrun – Col de l’Orb 2021 AOC Saint-Chinian rosé

La cave de Roquebrun a vu le jour en 1967, dans le Parc régional du Haut-Languedoc. Elle propose des vins, régulièrement primés, environ plus de 800 médailles d’Or, en 10 années, en national et international. Des vins rouges, des blancs et des rosés, dont le Col de l’Orb 2021AOC Saint-Chinian.

Un terroir riche et des cépages nobles, dans un microclimat exceptionnel, qui permet, à la cave de Roquebrun d’élaborer des vins de qualité. Des viticulteurs de Roquebrun et des communes limitrophes se regroupent autour de cette cave qui s’attache depuis toujours à proposer un véritable partenariat entre les producteurs et acheteurs, afin de garantir la qualité des vins. La cave respecte un cahier des charges rigoureux, la terre, les vignes, avec des cépages nobles comme Syrah, Mourvèdre, Grenache noir, Roussanne, Viognier et Grenache blanc.

Parmi les vins rouges, blancs et rosés, le Col de l’Orb 2021 AOC Saint-Chirian rosé est un vin fabuleux, aux trois récompenses. Il se présente dans une belle bouteille estampillée, dévoilant sa belle robe corail et brillante. Le rosé est composé à 65% de Syrah et à 35% de Grenache, pour un équilibre parfait, fruité et minéral. Le nez est plaisant, avec des arômes de framboise fraîche. En bouche, le vin est tendre, avec un goût fruité, d’agrumes, ainsi qu’une acidité harmonieuse. Le rosé sera une boisson parfaite en apéritif, et accompagnera très bien un plat de poisson. Le vin est à boire frais, avec modération, sans le laisser vieillir. En effet, il gardera et développera tous ses arômes et sa fraîcheur, s’il est consommé dans l’année, ou pour ces fêtes de fin d’année.

Col de l’Orb 2021 AOC Saint-Chirian est un rosé de la cave de Roquebrun, un vin aux arômes et équilibres parfaits. Une boisson à déguster frais, avec modération, à partager en apéritif, ou avec un plat de poisson en sauce.

La cave de Roquebrun est à retrouver par ici.