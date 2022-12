Vegan World, le livre de recettes d’Alice Pagès

Alice Pagès lie son amour pour les voyages et la cuisine dans son livre de recettes “Vegan World“. Elle montre que la cuisine peut être à la fois traditionnelle et végétale, populaire et écologique, tout en restant simple et savoureuse.

Alice Pagès est photographe et styliste culinaire. Elle partage son amour pour les voyages et pour la cuisine d’ici et d’ailleurs sur son blog. Comptabilisant plus de 40.000 followers sur Instagram, elle rencontre un succès certain sur le réseau. Elle a donc décidé de s’allier à Marie Laforêt, autrice culinaire et photographe, engagée pour une cuisine plus éthique. Vous la connaissez peut-être déjà via ses 17 livres publiés, dont le best-seller Vegan, vendu à 80.000 exemplaires. Ensemble, elles présentent “Vegan World“, un recueil de recettes végétales populaires et métissées, publié aux éditions Solar.

Vegan World : allier simplicité et respect de la nature

L’idée principale du livre de recette “Vegan World” est vraiment de relier les notions de simplicités et d’éthique. Le veganisme a toujours tendance a être associé à de la cuisine peu savoureuse, compliquée et coûteuse. Pourtant, manger vegan n’est pas compliqué lorsqu’on s’intéresse à la cuisine populaire. En effet, les cultures du monde entier regorgent de recettes végétales variées pour une alimentation saine, savoureuse, responsable et dépaysante.”Vegan World” s’attache à des recettes simples à suivre et réaliser, avec des ingrédients que l’on trouve dans n’importe quel supermarché. Et je vous l’assure, les photos des mets donnent véritablement envie de se régaler !

Les plats présentés sont variés et colorés, et ouvrent à différentes cultures. En introduction, les autrices développent la philosophie de la cuisine populaire végétale de manière très accessible. Elles détaillent également les ingrédients au cœur des plats quotidiens ou festifs du monde entier, notamment les épices.

Dans “Vegan World“, découvrez plus de 80 recettes multiculturelles, 100% végétales et souvent sans gluten. En effet, vous pourrez retrouver de solides petits déjeuners avec des roulés à la cannelle ou du porridge salé façon English breakfast. Du côté des plats, on mise sur le varié avec du palak paneer, un curry jaune de légumes, des spring bowl, etc. Et bien-sûr, on ne zappe pas les desserts gourmands ! À vous les tiramisu, banoffee cheesecake et tarte rustique aux abricots ! Et quand vous souhaitez manger sur le pouce, tournez-vous vers les recettes de sandwichs rapides à préparer et pratiques à manger. On y retrouve notamment le mythique pan-bagnat ainsi que les banh mi burgers, ou encore des snacks sucrés et gourmands comme le babka, les cookies ou les alfajores).