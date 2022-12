Choisir ses mascaras avec Serge Louis Alvarez

Que l’on soit dans une approche minimaliste ou en quête d’un look plus affirmé, le mascara est l’incontournable de nos routines make-up. Zoom sur 3 mascaras signés Serge Louis Alvarez pour trouver celui qui vous convient.

Il y a quelques années de cela, j’adorais me maquiller. Mais à force d’utiliser du maquillage mauvais pour ma peau, j’ai fini par arrêter. J’en avais assez d’avoir les muqueuses irritées, les yeux larmoyants et fatigués… Mais c’est dommage, parce que je trouve que le mascara est LA touche parfaite côté make-up ! Que ce soit juste un peu de mascara pour un look nude mais relevant les yeux, ou un look plus affirmé qui révèle le regard, j’adore. Du coup, j’étais ravie de pouvoir tester les nouveaux mascaras Serge Louis Alvarez, avec comme défi que ça puisse me convenir.

Déjà, le concept du maquillage SLA Paris me plaît beaucoup. On est sur une gamme de maquillage professionnel formulée au naturel, qui respecte 4 piliers fondateurs. En effet, pour garantir des produits de haute qualité et respectueux de l’environnement, Serge Louis Alvarez a certaines priorités.

Celle du bien-être de la peau avant tout. Pour cela, les principes actifs utilisés sont brevetés et prennent soin de la peau.

La revalorisation du savoir-faire Français est aussi très importante, et me ravit. En effet, SLA Paris est une marque créée et fabriquée en France (laboratoire et usine privés dans la Drôme).

Enfin, la formulation des produits est clean. Il s’agit du concept de Clean Pro Beauty : formulation avec le maximum d’ingrédients naturels tout en optimisant la tenue, l’intensité et la facilité d’application.

Mascara R’Evolution SLA Paris

Le premier mascara que j’ai testé est le Mascara R’Evolution SLA Paris. Il assure des cils plus longs, ainsi que nutrition et protection. Sa formule est enrichie en élastine, apportant de la souplesse et de l’élasticité aux cils. L’extrait de miel permet de les nourrir et les protéger tandis que les pigments noirs intensifient les cils.

Composé d’une brosse a tous petits picots, j’avais un peu peur d’un manque d’efficacité. Pourtant, ceux-ci sont composés de fibres élastomères et apportent épaisseur et longueur aux cils pour une double-action. Le résultat est à la fois discret tout en ouvrant le regard et met bien en avant les yeux.

Mascara Signature Keratin SLA Paris

Mon second test s’est porté sur le Mascara Signature Keratin SLA Paris. Sur le papier, il promet soin, volume, et définition. Et très honnêtement, il tient ses engagements.

Sa formule est enrichie en kératine, assurant fermeté et résistance. Elle crée également une barrière contre les agressions extérieures en protégeant les cils. C’est celui que j’ai le mieux supporté sur la longueur, bien que j’ai aussi très bien supporté les autres.

Sa brosse est ronde et généreuse pour amplifier immédiatement le volume. La densité des poils permet d’enrober les cils un-à-un, tandis que la rigidité des fibres offre une parfaite définition. En effet, les cils volumineux structurent le regard tout en étant protégés.

C’est le seul des trois qui est disponible également en brun et bleu, et qui existe en noir version waterproof.

Mascara Pimp My Lashes

Enfin, le dernier que j’ai testé est le mascara Pimp My Lashes SLA Paris. Un mascara parfait pour les fêtes qui apporte volume et longueur aux cils pour un regard intense.

Sa formule définit la longueur et intensifie le volume des cils pour un regard XXL. J’ai été assez bluffée par la manière dont mes cils se sont étirés alors qu’ils sont plutôt courts en temps normal. La brosse en forme de sablier permet d’attraper tous les cils, même les plus petits, pour maximiser le volume et apporter de la longueur dès le premier passage. Pas besoin donc de repasser plusieurs fois et surcharger, et ça, ça me plaît !

Verdict : je n’ai pas réussi à trouver de préféré. Donc j’alterne les trois !