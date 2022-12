L’air du monde de Victor Kathemo aux éditions Myriapode

Jérôme a tout perdu : son emploi, puis sa femme et avec elle son jeune enfant. Et voilà qu’il est maintenant mis en examen pour des faits de pédophilie. Pourtant il les aime ces mômes avec lesquels il a créé une relation toute particulière depuis son appartement qui donne sur la cour de l’école élémentaire. Comment des personnes ont-elles pu croire qu’il leur avait voulu du mal ?

L’air du monde, un style peu commun

« L’air du monde » est un roman bien différent de ce qu’on a l’habitude de lire, puisqu’il se présente sous la forme d’un plaidoyer. Jérôme Jauréguy est un homme de quarante-six ans, divorcé. Après avoir perdu son travail dans l’imprimerie dans laquelle il travaillait, la mondialisation a fait que les clients de la société se sont tournés vers des marchés plus intéressants financièrement, ce qui a entraîné la fermeture des ateliers, Jérôme a également perdu sa femme qui a décidé de le quitter, en emportant avec elle leur fils de quelques mois. Une détresse inextinguible l’a alors submergé, et déjà, une haine farouche des institutions a commencé à germer en lui. C’était la première fois qu’il se confrontait à la justice. L’impossibilité d’obtenir la garde de son enfant l’a alors poussé dans une grande dépression.

Un parcours difficile

Tant bien que mal, après avoir dormi plusieurs nuits dans la rue, il parvient tout de même à remonter la pente. Il trouve un petit logement sous toit dans un immeuble qui a vue sur la cour d’une école élémentaire. Mais la dépression est toujours là. « Le monde fut réduit, pour moi, à mon appartement. Cloîtré, j’essayais inconsciemment de me constituer un nouvel univers aux frontières intangibles, en repousser les limites pour ne pas me sentir à l’étroit. » Et lorsqu’il allume son poste de télévision, seule échappatoire réelle qu’il a trouvée jusque-là, ce n’est que pour voir toute la cruauté que déverse le monde. Au milieu des ténèbres, une lueur voit cependant le jour. « Heureusement que les enfants de l’école élémentaire Paul-Bert, sans faire contrepoids à cette situation, me la rendaient moins abrupte. Ils jouaient souvent dans la cour de leur établissement, et rien que de les voir me plaçait sur la voie de l’évasion. »

Retour à l’enfance

Petit à petit, il s’attache à eux et retombe en enfance. De les voir jouer et rire dans la cour canalise ses émotions et lui donne du courage. Il se met à jouer avec eux depuis son appartement. Le personnage gonfle des ballons de baudruche qu’il leur lance pendant les récréations. Il souffle des bulles de savon qui éclatent au-dessus de la cour. Le jour où il adopte un chat, il fait en sorte que le félin joue avec les enfants. Mais la disparition d’une petite fille va bouleverser son quotidien. « La disparition de cette fillette, qui laissait entrevoir un enlèvement, m’entraîna dans la rue, aux abords de l’école élémentaire Paul-Bert où je me mis à faire le guet. Je m’imposai des rondes quotidiennes en vue de protéger mes mômes. » Quelques jours plus tard, il est mis en examen pour des faits de pédophilie.

Un exercice réussit par Victor Kathémo

Ce roman, comme dit plus haut, est un livre hors normes. Rédigé sous forme de plaidoyer, le narrateur s’adresse directement au juge d’instruction afin de lui expliquer ses actes, mais aussi ses états d’âme, et de lui montrer que la société est responsable en grande partie de sa situation actuelle. Tout au long de son discours, Jérôme tente de défaire les préjugés du juge qui l’ont mené dans la mauvaise direction. En effet, la mauvaise interprétation de certains actes peuvent avoir de très fâcheuses répercussions ! « L’air du monde » est un roman très fort !

Site de l’auteur : http://victor-kathemo.com/