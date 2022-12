Calendrier de l’Avent Sève 2022 – Une merveille !

Ce n’est pas parce que le mois de décembre a commencé qu’il faut renoncer à votre calendrier de l’Avent gourmand. Nous avons justement celui qu’il vous faut entre les mains, à savoir le superbe calendrier de l’Avent Sève 2022. Joliment illustré, il renferme 24 gourmandises à déguster jusqu’à Noël.

Un calendrier élégant, tout en douceur

Le calendrier de l’Avent Sève 2022 a un côté nostalgique qui lui confère de l’élégance. Et c’est en partie grâce au talent de l’illustratrice Rosemary Iman Taleb-Rivière, qui réussit à suspendre le temps, en nous ouvrant les portes de la boutique historique de Sève. Et quelle boutique ! Il suffit d’observer chaque détail pour se rendre compte à quel point le lieu est accueillant et gourmand.

Le calendrier s’ouvre en deux volets, laissant apparaître un décor raffiné, riche en détails. Le blanc, le doré et ces dessins épurés en font un calendrier authentique. Il est empreint de poésie avec cette farandole de desserts qui semble s’envoler dans les airs. On y retrouve des créations connues du Maître Chocolatier Pâtissier Sève, à savoir la mythique Pierre des Monts d’Or, les chocolats bien sûr, des Florentins, des bonbons de chocolat, la Tarte à la praline et bien d’autres gourmandises signées Sève. Quant au contenu, que dire si ce n’est qu’il nous ravit à chaque dégustation. Les mélanges sont harmonieux, autour d’ingrédients gourmands, un régal !

Les fêtes de fin d’année n’ont pas été mises de côté pour autant. Quelques clins d’œil sont visibles au cœur même du décor : des étoiles scintillantes, de nombreux cadeaux, la fameuse bûche de Noël, les chocolats forcément, et cette bonne humeur qui règne en maître, laissant présager que quelque chose d’important se joue, sûrement de futures festivités.

Sève, la Pâtisserie qu’il nous faut pour Noël

Nous tenions à faire une parenthèse en vous encourageant à vous rendre sur le site officiel de Sève à la découverte de sa collection de Noël. Les pâtisseries sont magnifiques : bûches, bûchettes, glacées ou non d’ailleurs, des papillotes noir ou au lait, des ballotins de marron glacé, des truffes, des oursons guimauve, des macacons. Et bien sûr des ballotins de chocolats à la liqueur, au lait également. Sans oublier le fameux Panettone dont tout le monde parle autour de diverses recettes : au Gianduja et aux pralines rouges.

Le calendrier de l’Avent Sève 2022 est un régal pour les yeux et les papilles. Il va nous permettre de découvrir la créativité du Maître Chocolatier, sa volonté de nous régaler de ses mets, plus gourmands les uns que les autres. Si vous avez envie de succomber, nous vous conseillons de faire vite, car il est en édition limitée…