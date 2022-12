Samedi 3 décembre Florent Peyre présente son spectacle “Nature” à l’Espace Léo Ferré de Monaco

Samedi 3 décembre à 20h30, l’Espace Léo Ferré de Monaco accueillera « Nature », le nouveau spectacle de l’humoriste Florent Peyre.

« Nature » est loin d’être un one-man-show comme les autres. Pendant une heure et demie, l’humoriste que les téléspectateurs de TF1 ont pu voir récemment dans le programme “Danse avec les Stars” interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale écolo : les comédiens, les techniciens, les producteurs, les agents de sécurité notamment mais aussi plusieurs animaux (certains en voie de disparition !). Tout ce petit monde évolue sur scène le soir de la première : Florent Peyre modifie sa voix, saute, danse, au gré des personnages qu’il interprète. Dans ce spectacle à cent à l’heure mis en scène par Eric Métayer et mis en musique par Pascal Obispo, il semble infatigable et fait preuve d’une belle énergie qui force le respect. On rit beaucoup et souvent devant ces personnages hauts en couleur que Florent Peyre incarne et auxquels il parvient à faire croire. Une réussite à ne pas manquer !

Florent Peyre à l’Espace Léo Ferré de Monaco (Les Terrasses de Fontvieille, 25-29 avecnue Albert II 98000 Monaco)

Tarif unique (hors frais de location) : 29 euros assis placement libre.

Réservations : points de vente habituels

Renseignements : 00377 93 10 12 10 (standard de la salle)