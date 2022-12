La clef – Anatolie, le livre d’énigmes illustré

La clef est un grand livre d’énigmes illustré, avec de l’encre invisible, paru aux éditions Fanélia, en 2019. Un bel ouvrage incroyable, beau et complet, qui propose des énigmes corsées, à travers un univers fantastique, de découvrir une curieuse histoire dans un monde en déclin.

Le beau et grand livre se présente dans un fourreau avec, sur le dessus, une partie boîte où se trouve une lampe U.V.. Lampe indispensable pour pouvoir lire l’encre invisible présente sur certaines et pouvoir déchiffrer les énigmes. L’ouvrage est beau, au graphisme soigné, débutant avec un alphabet orné, à retrouver en deuxième de couverture. Une annotation explique que des indices disponibles et une communauté d’entraide sont à retrouver sur le site www.laclef.online. Le premier chapitre, intitulé Mauvais présage débute avec une curieuse double page. En effet, celle-ci est pleine de mots, nombres et symboles éparpillés, un nuage de solutions, pour les énigmes à venir. Puis, le récit commence…

Baryon vie le jour à l’aube des temps, posant son regard rougeoyant tout autour de lui. Lorsqu’il s’envolait, il ne laissait que son ombre, et des particules glissaient de ses ailes sombres. Sur sa crête on pouvait deviner les âges, le temps et les siècles. Avec la puissance de ses particules, la créature pouvait façonner la moindre molécule. La poudre d’Or-noir transformant ainsi ses pensées en une stupéfiante réalité.

Le texte travaillé, est captivant, tant sur les indices à donner, pour tenter de trouver l’énigme, que par la beauté de la lecture, avec des rimes. Les illustrations sont superbes, détaillées et travaillées, pour y mettre les indices. L’histoire fantastique est riche et dense, intrigante et captivante, plutôt bien écrite, présentant un bel univers.

Les énigmes sont très diverses, avec ou sans encre invisible, entre symboles, observation, anagrammes et logique, entre autres. Il va falloir bien lire les textes, comprendre parfois les doubles sens, et même revenir en arrière pour réussir une énigme. Le livre-jeu captivant et immersif est adapté pour les enfants à partir de 14 ans, car il est malgré tout de difficulté avancée, pour un moment de jeu qui se fera entre 30 à 40 heures, voire plus. Pour contrer quelques difficultés, un lien Internet propose de retrouver quelques indices et une communauté est à rejoindre.

La clef – Astolie est un beau livre, un livre d’énigmes captivant, des éditions Fanélia, distribué par Gigamic. Un livre magnifique d’énigmes, un ouvrage original, qui raconte une histoire, et qui cache, à chaque double page, une énigme. Soixante-quinze énigmes plus ou moins difficiles, variées, pour les joueurs et férus de mystère, sont à résoudre. Un livre-jeu à déposer au pied du sapin de Noël, qui plaira à coup sûr !

