Avatar – Le destin de Tsu’Tey

Le destin de Tsu’Tey est un récit complet, qui débute une série de dix one-shots, consacrés à l’univers d’Avatar, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022. Un album de Sherri L. Smith, Jan Duursema, Dan Parsons et Doug Wheatley, compagnon idéal du film qui sort dans quelques jours…

Tsu’Tey médite, avec quelques-uns des siens. Olo’Eyktan explique que la patience doit être enseignée à Tsu-Tey et Neytiri. Tsu’Tey réplique qu’il y a intrusion aujourd’hui. Les yeux fermés, il sent qu’aujourd’hui les chasseurs ont besoin de lui. En effet, non loin de là, des chasseurs attendent impatiemment. Olo’Eyktan les entend respirer, elle affirme que les chasseurs aussi devraient apprendre la patience… Tsu’Tey s’excuse et justifie que les chasseurs sont jeunes et impatients. Puis, il reste de marbre, affirmant que lui apprend ! Olo’Eyktan approuve, affirmant qu’un chef doit apprendre à se taire pour entendre la volonté d’Eywa. Mais il n’y a rien aujourd’hui, Olo’Eyktan demande à ses deux disciples de se retirer. Cependant, Neytiri est retenue par sa mère, qui lui explique qu’elle doit toujours rester à l’écoute.

Le récit invite à retrouver Pandora, et cette fable écologique et anti-impérialiste, à travers le point de vue de Tsu’Tey, guerrier de la tribu Omatikaya. Tsu’Tey est le héros de cette histoire, qui reflète donc le premier film. Rival de Jake Sully, la vie du guerrier est également à découvrir, immergeant pleinement les fans dans cet univers incroyable. La bande dessinée est agréable à découvrir, offrant un récit complet, mais aussi une petite piqûre de rappel, avant la prochaine sortie du deuxième film, de la saga. L’ambiance est captivante, l’action présente, tout comme les tensions, ainsi que le destin bousculé, par l’arrivée des terriens, de Tsu’Tey. Le dessin est également plaisant, respectueux et immersif, offrant un bel univers à découvrir.

Le destin de Tsu’Tey est un premier récit complet de la nouvelle collection Avatar, des éditions Delcourt. Un comics qui vient conter la vie de Tsu-Tey, guerrier Omatikaya, qui va basculer, avec l’arrivée des marcheurs de rêve. Un ouvrage qui offre un beau retour sur Pandora, avant l’arrivée du deuxième film dans les salles.

