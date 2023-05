La collection Marlène Jobert revient sous une nouvelle forme, avec un flashcode et un CD, ainsi Blanche-Neige est à découvrir ou redécouvrir. Un livre pour redécouvrir l’un des plus beaux contes, de notre patrimoine, paru aux éditions Glénat, en avril 2023.

L’ouvrage, à la couverture molletonnée, présente une pochette, dans laquelle on retrouve le CD. Un flashcode se trouve à côté, pour télécharger et écouter l’histoire. Ensuite, le récit est à écouter et à suivre, en tournant les pages du livre. C’est le conte incontournable, Blanche-Neige qui est à écouter. Ainsi il est expliqué qu’il était une fois un roi et une reine qui s’aimaient tendrement. Ils regrettaient, cependant, de ne pas avoir d’enfant. La reine y pensait souvent… Un jour d’hiver, la reine se piqua le doigt. Quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige blanche. Elle fit alors un vœu. Elle espérait pouvoir avoir un enfant aux lèvres rouges comme le sang, à la peau blanche comme la neige et aux cheveux noirs comme le bois d’ébène.

Le conte est à découvrir, dès 5 ans, proposant de retrouver le récit de Blanche-Neige. Une princesse qui, pour échapper à la jalousie de sa belle-mère, la reine, va se réfugier chez les sept nains, dans la forêt. Avec fantaisie et sensibilité, l’histoire contée par Marlène Jobert est plaisante à écouter. Elle captive rapidement les jeunes lecteurs, et les plus petits enfants, qui vont tourner les pages et découvrir l’histoire. Au fur et à mesure des écoutes, les bambins pourront même dire quelques répliques ! Le texte, accompagné de quelques illustrations, est simple et plaisant. Le dessin, plutôt rond, reste très agréable et coloré.

Marlène Jobert raconte Blanche-Neige est à retrouver, aux éditions Glénat, dans un nouveau format, avec CD et flashcode. Un conte incontournable à écouter, pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de cette princesse qui va trouver refuge en forêt, chez les sept nains, pour échapper à la jalousie de la reine.

