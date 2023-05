Trop de joujoux ? – Gallimard Jeunesse Giboulées

« Trop de joujoux ? » est un album adorable raconté par Marie Signoret et illustré par Mélisande Luthringer aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées. Un livre jovial, qui invite les enfants à s’inventer de leurs propres histoires, au lieu de cumuler tout un tas de jouets avec lesquels ils ne joueront même pas.

Quelques mots sur l’histoire

Basile est un garçon qui se plaint de ne pas avoir assez de jouets, il a d’ailleurs envie d’une voiture qui se transforme en robot. Sauf qu’il a déjà trois malles de jouets remplies jusqu’à ras bord, à tel point qu’il ne se souvient même plus de ce qu’il y a dedans. Alors que sa cousine vient lui rendre visite, elle lui montre qu’il est tout à fait possible de s’amuser avec peu de choses. Elle débarque avec un super costume de chevalière de l’espace, prête pour de nouvelles aventures. Si Basile est sceptique au départ, il se prend vite au jeu, et décide de s’inventer tout un tas d’aventures. Et cela fonctionne ! Basile s’amuse comme un petit fou devant les yeux réjouit de sa cousine qui a réussi à lui prouver qu’il est inutile d’accumuler un tas de jouets pour s’amuser comme des fous.

Le livre est adorable, nous avons particulièrement apprécié l’ambiance générale, très colorée et vivante. L’histoire quant à elle est amusante, à la portée des petits qui vont aimer suivre les aventures de ce duo. Ils vont rire également, car quelques passages peu ragoûtants vont beaucoup les amuser. Et notamment cette histoire de croûtosaure qui rythme l’histoire avec originalité. Une bonne humeur contagieuse transparaît donc ici. Soit, la meilleure des façons pour faire comprendre aux enfants que l’on peut tout à fait s’inventer ses propres histoires, créer ses propres déguisements, plutôt que de rêver à de nouveaux jeux/jouets avec lesquels ils ne joueront même pas.

« Trop de joujoux ? » est un hors-série à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées.