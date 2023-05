“Le soulier d’Héléna” de Wieslawa Maria Pniewska-Roux et Jean-Christophe Roux

Le soulier d’Héléna écrit par Wieslawa Maria Pniewska-Roux et Jean-Christophe Roux ressemble à une ballade polonaise, fleure bon le parfum de Paris, de ce curieux mélange de bitume et de pollen, tout en effleurant le vieux Dijon, la place Saint-Bernard puis la rue des Godrans avant l’église Notre Dame, un chef d’oeuvre d’architecture gothique … et finalement nous transporte dans la Pologne tragique, torturée et glaciale des camps … à la façon d’un road-novel ce roman paru fin 2022 aux Editions Vérone, évoque une promenade mémorielle, la recherche des racines, un retour aux sources poignant dont l’effet cathartique serait libératoire.

Wieslawa Maria Pniewska-Roux est originaire de Pologne. Enseignante universitaire en langue et civilisation polonaise à Sciences Po Dijon, elle exerce aussi en tant que traductrice interprète polonaise près la Cour d’Appel de Dijon … Jean-Christophe Roux est un ancien correspondant de presse pour Le Bien Public – Les dépêches. Aujourd’hui biographe et écrivain, il est le fondateur de Bourgogne Écriture : « J’écris votre vie ».

Varsovie : les années Pewex …

L’auteur nous plonge dans ses souvenirs d’enfant puis de jeune femme, elle nous pilote dans un Varsovie à l’architecture triste et grise à l’image du Palais de la Culture, cadeau de Staline et du peuple russe, à la capitale polonaise, où le moindre logement de 45 m2 (modèle de Gierek, homme politique communiste et ancien président polonais 1913 – 2001) fait figure de réussite sociale, la petite Fiat 126 … et surtout les Pewex créés dans les années 70 pour faire rentrer des devises étrangères et surtout où l’on pouvait se procurer, tabac, alcool, denrées venues de l’Ouest, le paradis pour la petite Wiktoria qui pour la première fois de sa vie devait choisir entre trois poupées, terrible dilemne que de choisir une Barbie …

Et puis tout la ramène à son père, son héros, héros de la révolution en 1980, membre du Syndicat Solidarnosc … les réunions clandestines … le chômage … la désillusion.

Ce qui relie le présent au passé … de Dijon à Varsovie …

Le décor est posé, installée à Dijon pour travailler à l’Alliance française, Wiktoria doit se rendre rapidement à Varsovie au chevet de sa tante victime d’un accident vasculaire cérébral et c’est pendant ce court laps de temps que la petite histoire rejoint la grande Histoire, une vieille lettre au fond d’une boite … une lettre écrite en français découverte dans les années 60 par son père en stage à Auschwitz-Birkenau et cachée dans une chaussure …

Dans le même temps, sa tante Barbara très malade lui demande de chercher certains courriers ayant marqué sa jeunesse … et entre autres, “une lettre d’un autre siècle, d’une autre époque. Mais surtout à une date charnière de l’Histoire, le début de la guerre. Elle comportait une date et un lieu : le 15 octobre 1939 à Bethune”.

Où Wiktoria va questionner le passé et percer des secrets enfouis sous les décombres de la guerre et dans les mémoires traumatisées …

Je vous laisse découvrir la suite, une suite douloureuse, éprouvante, insupportable et pourtant réparatrice et salvatrice, cette suite qui m’a interpellée comme beaucoup d’autres, comme Wiktoria également, cette suite qui parle de l’histoire de familles séparées, déchirées, l’histoire qui nous permet enfin de retrouver nos racines, de savoir d’où l’on vient, de récréer du lien.

Et puis aussi cette magnifique connaissance et cette grande tendresse pour la Pologne qui m’ont si profondément troublée. A découvrir.

