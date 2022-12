Esprit de famille – L’école des loisirs

Esprit de famille est un roman jeunesse d’Agnès Mathieu-Daudé, illustré par Louis Thomas, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Neuf, en octobre 2022. Un récit fantastique qui traitre de malédiction, de descendance, entre humour et épouvante.

Tim Ellento est le narrateur de son histoire, mais il n’a pas trop envie de la raconter. D’ailleurs, il pense que personne n’aurait envie de raconter une histoire qui commence comme la sienne. On ne voit pas comment elle pourrait bien se terminer… Cependant, des évènements extraordinaires sont arrivés à Tim, qui mériteraient d’être racontés au monde entier ! Tout cela semble invraisemblable, mais cependant, le jeune garçon écrit son histoire dans son cahier, avec un vrai stylo plume. Puis, il veut parler de ses parents, de ses grands-parents, ainsi que de trucs préhistoriques. Il pourrait ainsi remonter loin, mais il ne veut pas savoir réellement quand à commencer la malédiction des Ellento.

Les Ellento semblent maudits depuis toujours. C’est ce qu’explique Tim, à travers son journal. Mais avant cela, il veut présenter sa famille, pour mieux comprendre leur malédiction. Cela semble difficile, tellement il y a de choses à dire… L’intrigue est bien menée, avec cette malédiction étrange, qui fait que les Ellento sont malchanceux. Et tout bascule le jour où le jeune garçon découvre, dans le miroir de sa chambre, le reflet d’un visage affreux, qui le regardait dans les yeux ! Le roman est curieux, étrange, et assez captivant, avec cette histoire étrange de malédiction et ce fantôme… Le récit est découpé en plusieurs chapitres, facilitant la lecture des jeunes lecteurs. La famille, l’enfance, les peurs et l’humour s’entremêlent plutôt bien dans cette histoire.

Esprit de famille est un roman jeunesse curieux, effrayant et amusant, des éditions L’école des loisirs, paru dans la collection Neuf. Un ouvrage bien découpé, qui présente l’aventure incroyable d’un jeune garçon frappé par une malédiction familiale.

