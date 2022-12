Teenage Mutant Ninja Turtles – The Last Ronin

The Last Ronin est un one shot de la collection Teenage Mutant Ninja Turtles, des éditions Hi Comics. Un bel album, un coup de cœur, paru en novembre 2022, de Kevin Eastman, Peter Laird et Tom Walltz, qui présente l’histoire finale des Tortues Ninja, une dernière mission désespérée.

Une tortue ninja, avec un masque noir, met sa main dans une eau marron, boueuse. Derrière lui, quelqu’un lui demande si elle est froide… La tortue affirme que c’est comme d’hab. La voix poursuit en affirmant qu’il faut oublier la température, car le niveau de toxicité doit être hallucinant. Elle pense qu’il faut être complètement dingue pour nager dans une telle mélasse. La tortue réplique qu’il n’y a pas de bateau, ni de pont, elle n’a donc pas vraiment le choix ! Puis, elle commence à avancer dans le liquide, les voix derrière lui le suivent. L’eau est glaciale et l’odeur infecte, mais la tortue avance, malgré les difficultés et le goût. Après des décennies de pollution et de réchauffement climatique, l’eau est pleine de saletés, devenue impropre à la survie des humains. Cela n’est pas grave, car il n’est pas un être humain !

Alors que le clan Hamato n’est plus et que les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique, le dernier survivant de la fratrie des tortues, tient à sa vengeance. Il veut pénétrer la tour d’Hiroto, fils de Karai, qui a pris la tête des Foots. Une mission suicide épique, qui sonne un peu comme une évidence, avec de l’action, des souvenirs, un brin de folie et de mélancolie. La bande dessinée, découpée en plusieurs chapitres, se lit facilement, et reste captivante. Les fans des Tortues Ninja seront ravis de découvrir ce tome exceptionnel, ce bel hommage. L’intrigue est bien menée, avec l’identité de la dernière tortue révélée à la fin du premier chapitre, entre autres. D’autres révélations et flashbacks rythment le récit. Le dessin est toujours dynamique, avec un découpage efficace et des scènes d’action travaillée.

The Last Ronin est un one shot captivant et plaisant à lire, paru aux éditions Hi Comics. Un bel album qui offre à découvrir l’histoire finale des Tortues Ninja, une mission suicide pour la dernière tortue de la fratrie qui veut venger l’honneur de sa famille disparue.

Lien Amazon