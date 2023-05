J’apprends avec mes autocollants ! – Mes docs à coller

Dans la collection « Mes docs à coller » aux Éditions Milan, nous avons eu le plaisir de découvrir deux albums aux thématiques différentes mais néanmoins passionnantes, à savoir « Paris » et « Les instruments de musique ». Ici, les enfants vont apprendre tout un tas de choses dans le simple fait de coller des autocollants au cœur de chaque univers, dans le but de découvrir le monde !

J’apprends avec mes autocollants ! – Paris

Quelle joie de pouvoir faire découvrir Paris à nos enfants ! Ici, les textes de Stéphanie Ledu accompagnent à merveille les illustrations de Mathilde George. Les auteures proposent un condensé de la capitale avec diverses informations culturelles, architecturales forcément. Grâce aux autocollants présents dans le livret, les enfants vont découvrir tous les monuments : la tour Eiffel, l’Arc de triomphe, les immeubles typiques de Paris, le Sacré Cœur, etc. Tout est légendé de façon qu’ils puissent parfaire leur culture. Ils se retrouvent en immersion dans la grande ville, place de la Concorde, Montmartre, les Vosges. Ils observeront Paris en mouvement, découvriront des musées iconiques et se laisseront porter par la découverte de la Ville lumière, la plus belle ville du monde.

J’apprends avec mes autocollants ! – Les instruments de musique

Dans ce livret, nous retrouvons Stéphanie Ledu accompagnée par Fabien Laurent pour les illustrations. Nous avons été bluffés par le contenu, la richesse des informations et le côté réaliste des mises en scène. La joie ressort clairement, le plaisir de faire de la musique et de découvrir chaque instrument. Et en parlant d’instruments, ils sont nombreux. Les enfants vont prendre plaisir à les coller au bon emplacement, tout en découvrant des anecdotes à leur sujet. Ils vont découvrir comment sont fabriqués les instruments, à quelle famille ils appartiennent, ce qu’est un orchestre symphonique, etc.

Ces deux livrets ont su nous séduire. D’ailleurs, nous sommes pressés de découvrir de nouveaux numéros, et les thématiques sont nombreuses : Les jeux olympiques, Les bateaux, Les légumes, Les crottes, Le poney-club, et bien d’autres.