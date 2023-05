Elle s’appelait Sarah – Ed. Marabulles

Elle s’appelait Sarah est une bande dessinée qui se présente dans une nouvelle édition, parue en avril 2023, aux éditions Marabulles. Un bel ouvrage de Tatiana de Rosnay, Pascal Bresson et Horne, qui présente l’histoire de deux familles qui s’entremêlent, entre passé et présent.

Juillet 1942, à Paris, en pleine nuit, un véhicule s’arrête devant un immeuble. Deux personnages en sortent. Peu de temps après, dans un appartement, on frappe à la porte. Cela réveille une jeune fille blonde. Elle prend peur, elle entend des policiers qui demandent d’ouvrir la porte. La jeune fille se lève, regarde par la fenêtre, dans la rue. Elle se demande si la police a trouvé son papa. Elle ouvre timidement la porte de sa chambre, elle entend toujours les policiers qui crient et demandent à ouvrir la porte. La jeune fille va dans la chambre de sa maman pour la réveiller. Elle explique qu’ils donnent de grands coups contre la porte et pense qu’ils viennent chercher son papa. La mère ne répond pas, elle revête une robe de chambre et s’avance vers la porte d’entrée. Elle est fébrile, répond aux questions des policiers, avant de leur ouvrir…

Le récit présente l’histoire tragique de Sarah Starzynski, jeune juive. Elle va devoir quitter précipitamment l’appartement familial, avec sa mère et son père. Son frère, ne voulant pas venir et se sentant plus à l’abri dans leur cachette, va rester enfermé, au fond d’un placard caché. Sarah promet qu’elle reviendra… Une terrible promesse, qui va hanter Sarah. Elle va être déportée et qui va tout faire, cependant, pour retourner à Paris, chercher son petit frère. A Paris, en mai 2002, Julia Jarmond, journaliste, doit couvrir la commémoration de la rafle du Vél d’Hiv. Elle va croiser le chemin de Sarah… La bande dessinée est très bien découpée, très touchante et émouvante. Elle vient dénoncer les atrocités de la rafle, des déportations et les sévices subis par les Juifs. Le dessin est plaisant, offrant une atmosphère particulière aux deux époques présentées.

Elle s’appelait Sarah est un roman graphique touchant, une réédition adaptée du roman de Tatiana de Rosnay, paru aux éditions Marabulles. Un album émouvant qui vient présenter l’histoire de deux familles liées par un terrible secret, et revient sur les pages sombres de l’Occupation et des déportations.

