L’ondine de l’Étang – Les contes revisités avec Les Aventuriers de l’Étrange

Septième conte revisité de la superbe collection des Merveilleux contes de Grimm, à découvrir depuis le 5 mai 23 aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange.

Le décor :

Il était une fois…

Hans, le meunier s’affaire près de l’étang, pour ramener quelques œufs à sa bien-aimée. Pendant ce temps, Freya nourrit les poules devant leur petit moulin. Les temps sont prospères, et leur vie aussi douce que l’amour qu’ils se portent. Un heureux événement est d’ailleurs sur le point de pointer le bout de son nez.

Mais chacun sait que la vie est parfois cruelle. Et, au fil du temps, les affaires des deux amoureux commencent à devenir de plus en plus difficile.

Désemparé, un peu avant l’aube, Hans se lève ce jour-là pour aller réfléchir près de l’étang. Que faire pour conjurer ce mauvais sort qui les guette ? Pour sauver le moulin et la ferme ??

Lorsque soudain, au milieu de l’étang l’eau commence à bouillonner, Hans est surpris de voir apparaître une très belle jeune femme au milieu de celui-ci. Elle est nue, mais de longs cheveux blonds couvrent son corps de déesse, et sa peau pâle. Et ses yeux sont si bleus qu’ils pourraient concurrencer la couleur des aigues-marines !!

Celle-ci a entendu ses prières, et lui propose de l’aider. Mais le mystérieux pacte qu’elle propose va malheureusement lui coûter plus que ce qu’il pensait…

Le point sur la BD :

Un ancien conte de fée allemand qu’Anna Aparicio Català interprète à sa façon. On remonte le temps et comme une parenthèse, les horloges s’arrêtent pour nous plonger dans des décors romantiques aux couleurs douces et nostalgiques. Le personnage principal et sa carrure massive, tranchent avec celle de l’ Ondine de l’étang, frêle, pâle comme un petit oiseau à protéger. La magie opère emplissant le lecteur de tout cet amour entre les personnages. Du désarroi de cet homme de la Terre, et de cette « pauvre » fille de l’eau.

Le récit, publié aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange, s’articule sur deux générations pour plus de profondeur. L’autrice transforme un récit provenant d’un héritage ancestral, à l’imaginaire merveilleux que chacun de nous porte dans son cœur et dans son âme d’enfant.

La conclusion :

Toujours captivés/es par ces adaptations de contes, et leur revisite par différents auteurs/trices. L’ondine de l’Étang aux Éditions Les Aventuriers de l’Étrange nous transporte avec tendresse et grâce infinie du début de la lecture à sa magnifique destination finale !!

À lire et relire devant de petits yeux émerveillés et prêts à se fermer pour partir dans de lointaines contrées nocturnes, soufflées par le vent de merveille de ces recueils d’histoires !!!