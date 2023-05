Diversual, un sexshop de référence pour briser les mythes sur la sexualité

L’époque où les sex-shops étaient des lieux sombres dans une rue centrale de la ville est révolue et l’on pense de moins en moins que les sex toys sont réservés aux personnes aux goûts bizarres, aux célibataires, aux homosexuels ou aux personnes insatisfaites de leur vie sexuelle. Aujourd’hui, tout le monde a déjà essayé un accessoire érotique et, en plus, n’hésite pas à le dire et à le partager avec ses amis, sa famille et même sur les réseaux sociaux.

Informations sur la sexualité depuis votre canapé à la maison

De nos jours, il est très facile d’obtenir des informations et une éducation sur n’importe quel sujet, y compris la sexualité. Avec une simple connexion Internet, vous pouvez résoudre vos doutes sur tout ce qui vous préoccupe ou sur ce que vous voulez apprendre. Cependant, il est important de discerner les sources fiables et celles qui ne le sont pas, les informations de qualité et celles qui ne le sont pas.

Diversual, boutique érotique en ligne, a réussi à se positionner comme une référence en matière d’éducation sexuelle avec son Académie Érotique. Tous ses posts, vidéos et contenus sur les réseaux sociaux sont créés et vérifiés par des experts en la matière et reçoivent des milliers de visites par jour. On y trouve des idées pour combattre la routine sexuelle redoutée, les étapes pour se lancer dans une nouvelle pratique, de l’inspiration pour tirer le meilleur parti de ses accessoires érotiques et comment les inclure dans ses expériences, mais aussi des informations sur la santé sexuelle.

L’information est un pouvoir et rien ne nous rend plus libres que d’être bien informés. En matière de sexualité, il est essentiel d’éviter les tabous, les préjugés et les croyances erronées qui nous conduisent à avoir une conception déformée de la sexualité, très éloignée de ce qu’elle est, quelque chose de naturel et de très, très sain.

“L’éducation sexuelle est nécessaire et pas seulement pour les adolescents ou les personnes qui commencent leur vie sexuelle. Avoir des relations sexuelles ne fait pas de nous des experts et acquérir des connaissances sur la sexualité nous permet de mieux profiter de nos expériences et de vivre une sexualité plus épanouie et plus libre”, explique Ana Escudero, directrice de la communication de la marque.

Une communauté soucieuse de son bien-être sexual

Diversual ne se contente pas de vendre des jouets, son objectif va bien au-delà. Dès le début, il était clair pour eux qu’ils voulaient démocratiser l’éducation sexuelle afin que chacun puisse être informé de tout ce qui touche à sa sexualité.

La communauté créée autour de l’Académie Érotique Diversual atteint plus de 2,5 millions d’utilisateurs répartis en 418 mille abonnés sur Instagram, 1,6 million sur TikTok, 357 mille sur Youtube et 400 000 abonnés à la Newsletter.

Le nombre de personnes qui regardent, consomment et interagissent avec le contenu de l’Academie Érotique sur une base mensuelle varie de centaines de milliers par mois à des millions en fonction de la chaîne. “S’il y a une chose que les gens qui nous suivent ont en commun, c’est leur préoccupation pour leur bien-être sexuel, pour améliorer leurs expériences et prendre plus de plaisir, mais surtout mieux,” dit Escudero.

CONCLUSION

Tout comme nous recherchons des informations sur la nutrition et l’alimentation, le bien-être émotionnel ou physique, nous pouvons (et devons) chercher à améliorer notre sexualité. Après tout, c’est un élément important de notre bien-être général.

