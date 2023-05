Manger un loup – Ed. L’école des loisirs

Manger un loup est un petit livre, de la collection Petit Loulou, des éditions L’école des loisirs, paru en avril 2023. Une nouvelle édition, pour l’ouvrage de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, dans lequel on découvre un petit cochon qui veut changer la fin de l’histoire !

Un petit cochon rose, en salopette bleue, explique aux enfants que c’est toujours la même histoire. Il affirme qu’à la fin, c’est le loup qui mange le cochon ! Alors, pour changer tout cela, il a décidé qu’aujourd’hui c’est lui qui allait manger le loup. Il va donc expliquer son procédé, tout en revêtant un tablier et une toque. Pour manger un loup, le petit cochon explique qu’il faut une très grande marmite. Dedans, il faudra mettre beaucoup d’eau. Il laisse couler l’eau du robinet et se perche sur un petit tabouret. Ensuite, la marmite est à mettre sur un petit feu…

Le récit est original et amusant, il se présente comme une recette pour les enfants. Le petit cochon ayant envie de changer la fin de l’histoire, décide de prendre les devants et prendre en main le récit. Ainsi, il explique sa recette au loup. Le texte est simple et court, emportant facilement les jeunes lecteurs, dans cette recette gourmande et surprenante. Malheureusement pour le cochon, la fin ne va pas se passer comme prévu, et cela pour le plus grand plaisir des enfants ! Le livre est efficace et très agréable. Les phrases courtes, accompagnées d’une illustration, pourrait l’être une recette en pas à pas. La chute est donc amusante, et ravira les bambins. Le dessin est tout aussi simple, avec un trait rond et un univers coloré.

Manger un loup est à retrouver au format Petit Loulou, aux éditions L’école des loisirs. Un petit livre cartonné, amusant, qui vient revisiter le final de quelques contes incontournables, où le loup finit toujours par manger le petit cochon…

