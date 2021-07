Les péripéties Homologuées de Paul et Tom – Éditions La boîte à bulles

Partagez





La vie à deux n’est quelquefois pas facile ! Surtout quand on est gay. Que la société commence juste à intégrer la tolérance dans son vocabulaire. Et que l’environnement humain est plein d’à priori. A l’aide d’une série de sketchs à l’humour cinglant, Les péripéties homologuées de Paul et Tom vont vous faire découvrir le couple comme vous ne l’avez jamais vu !

Disponible depuis le 7 Juillet 21 aux Éditions La Boîte à Bulles !!!

Le point sur la BD :

Un recueil de sketchs qui s’attaque au ridicule des différents clichés sur le couple hétéro, autant que le couple homosexuel dans notre société !! Jacq nous sert un graphisme simple et épuré où les deux personnages sont mis en scène à différents « moments » de leurs vies !

Les dialogues et les situations sont cocasses. Elles détruisent un à un, tous les mythes de “l’homosexuel” tel que nous le représente les médias.

Car, non ce n’est pas une fofolle qui partage ses week-ends entre partouze et after. Non, il n’y a pas de modèle « traditionnel » du couple, reproduisant le schéma homme/femme !

Et pourquoi ? Parce que, nous ne sommes sûrement plus au moyen-âge ! Et que, comme tous les couples, la répartition du travail domestique, l’organisation de la sexualité du couple et tout ce qui fait la relation en soi, est basé (ou devrait l’être) sur le partage !

Entre questions et/ou remarques stupides de l’entourage. Société encore trop ancrée dans un modèle social « idéal ». Les péripéties homologuées de Paul et Tom aux Éditions La boîte à Bulles, nous mettent en pleine face l’intolérance, le ridicule, mais aussi tous ces stéréotypes qu’on aimerait envoyer balader loin de nos échanges avec les autres !

Les mythes tombent peu à peu, grâce à leur répartie sans failles pour nous dévoiler une vie conjugale, comme toutes les autres : avec ses problèmes, ses jalousies, ses moments d’intenses partages. Puis, ses engueulades, ses moqueries ….

La conclusion :

Un décryptage caustique de la société et du quotidien par deux hommes amoureux ! Les péripéties homologuées de Paul et Tom, ce sont les tiennes avec ta femme ou ton mec. Les miennes. Celles de tous les couples sur Terre. Un recueil de sketchs aux Éditions La boîte à Bulles qui permet de se moquer gentiment de tous ceux qui vivent encore au siècle dernier dans leurs têtes. Et de comprendre le ridicule et l’hypocrisie de notre société !

Une BD qui pousse à prendre prendre conscience qu’il n’y a pas de « modèle » préétabli dans ce qui s’appelle l’orientation sexuelle ou le couple, et que ce qu’il y a de plus important entre deux personnes, c’est l’amour et le respect !