Girl – La nouvelle eau de toilette Feel Good de Rochas

“Girl” est la nouvelle eau de toilette Feel Good de Rochas à découvrir sans plus tarder. La marque surprend ses utilisatrices autour d’une fragrance à la formule inédite, puisqu’elle est composée de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle. Son odeur, quant à elle, sent bon l’été, tout en légèreté, on adore !

“Girl” : Une formule vegan

Difficile de parler du parfum “Girl” sans mettre en avant l’engagement de Rochas auprès des femmes désireuses de porter des parfums aux formules plus clean, respectueuses de l’environnement. En effet, “Girl” a la particularité d’être un parfum vegan – composé de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle et d’une bouteille à 40 % de verre recyclé. Elles seront ravies de porter un parfum naturel, aux senteurs douces et apaisantes, propice au bien-être forcément.

Voici les notes olfactives de l’eau de toilette “Girl” :

L’extrait de néroli, baie rose, bourgeon de cassis pour les notes de tête

La fleur d’oranger, jasmin, orchidée pour les notes de cœur

Le cèdre, bois de santal, vanille pour les notes de fond

Le sillage est équilibré, à tel point qu’il est difficile de discerner les ingrédients qui le composent au premier abord. Puis, petit à petit, l’extrait de néroli ressort clairement, laissant place à une odeur citronnée. Le jasmin quant à lui s’ajoute subtilement, pour laisser place à un peu plus de chaleur. La vanille et le bois de santal viennent rehausser le tout, c’est un régal !

Vous retrouverez le parfum “Girl” chez SEPHORA.

Mon avis sur “Girl” de Rochas

“Girl” est un parfum doux, assez authentique. Le genre de fragrance qui nous ramène à l’essentiel, avec ce petit côté réconfortant, sûrement la fleur d’oranger qui apporte de la douceur. Il a tout à fait sa place en tant que parfum estival, notamment grâce à cette vanille qui sent bon l’été. Les amoureuses de néroli vont être comblées, elle est subtilement présente, juste ce qu’il faut pour apporter du pep’s à la fragrance. La bouteille couleur vert d’eau me plaît beaucoup. Je trouve le tout très en accord avec l’engagement de la marque qui mise sur la simplicité, j’adhère complètement. Côté tenue, je ne suis pas surprise que l’eau de toilette reste discrète, néanmoins c’est l’essence même de “Girl” : un parfum subtil, à peine perceptible pour les autres, mais réconfortant pour soi-même.

“Girl is a celebration of love, life & respect” et on valide !