Minino est un nouveau héros des éditions Bayard à découvrir dans deux ouvrages, notamment Minino et la pluie, paru en mars 2021. Un livre animé, pour les tout-jeunes lecteurs, de Meritxell Marti et Xavier Salomo, qui présente un adorable et amusant chaton.

Minino est allongé sur son tapis. Il regarde tristement la pluie qui tombe dehors. Il se désespère de pouvoir sortir. Puis, il pense que quand l’averse sera finie, il ira se promener avec ses bottes ! Par la fenêtre, la pluie fait place à un ciel bleu et nuageux. Minino chausse ses bottes et sort de la maison, avec son parapluie à la main. Il lève les yeux et demande au soleil de se montrer et de le réchauffer. Un peu plus loin, Minino voit une grande flaque d’eau. Il s’arrête devant et l’admire, car il adore les flaques ! Le chaton compte pour sauter à pieds joints dans la flaque d’eau, avec un grand sourire.

Le livre animé invite les tout-jeunes lecteurs à découvrir le monde, en compagnie de l’adorable et espiègle chaton Minino. Le petit animal va profiter du temps qui se calme, pour se promener dehors, avec ses bottes et son parapluie, pour découvrir des flaques d’eau dans lesquelles sauter, des escargots qui aiment l’humidité, un parapluie qui trouve une autre utilité, les champignons qui poussent… Le récit est très simple et court, souvent fait d’une seule phrase, dite par le héros. Ainsi, les enfants sont rapidement plongés dans cette découverte, accompagnant ainsi Minino. Les animations permettent de travailler la motricité fine et amusent beaucoup les plus petits, présentant quelques surprises. Les pages sont épaisses, faciles à prendre en main et à tourner, sans être abîmées. Le dessin est rond, simple et efficace, expressif et coloré.

Minino et la pluie, ainsi que l’ouvrage Minino et la Lune, sont les deux premiers tomes d’une nouvelle série des éditions Bayard, qui présentent un adorable et espiègle chaton, qui aime découvrir le monde qui l’entoure, avec curiosité et bonheur.