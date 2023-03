Actipoche Argile, le coussin thermique qui soulage vos douleurs

Vous souffrez de douleurs localisées ? Les maux de dos, les lumbagos et les torticolis peuvent vraiment affecter votre qualité de vie. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour soulager la douleur et le coussin thermique Actipoche Argile dos et ventre est une option très intéressante.

Voici ma dernière découverte : la poche d’argile “Actipoche” de Cooper. Et j’avoue qu’il m’a sauvé la mise plusieurs fois !

On est sur un dispositif assez innovant car il est à base d’argile d’origine naturelle. Et cela va nous offrir une thermo- ou cryothérapie en fonction de nos besoins ! Lorsqu’elle est utilisée à chaud, elle peut soulager les contractures musculaires, les maux de dos et douleurs menstruelles. Pour une application à froid, elle peut être utilisée pour traiter les élongations, coups et hématomes. Top, non ?

ActiPoche Argile Dos et ventre – 12,99€

Son format ergonomique permet un usage facile sur le dos ou le ventre sans causer de gêne supplémentaire. Il suffit simplement d’insérer le coussin thermique Actipoche dans sa housse et de l’utiliser avec précaution selon quelques règles simples :

Pour une utilisation à chaud : on met au four à micro-ondes la poche -s ans sa housse – (puissance 1000 W) pendant 2 x 25 secondes maximum ou dans l’eau chaude (non bouillante, < 80°C) pendant 35 secondes maximum ; puis on applique le coussin sur la zone douloureuse environ 20 à 30 minutes.

Pour une utilisation à froid : au réfrigérateur pendant environ 3 heures ou au congélateur pendant 45 minutes maximum ; puis on applique le coussin sur la zone douloureuse durant 20 minutes maximum.

En fait, ce que j’adore le plus dans ce produit c’est sa simplicité d’utilisation. Et j’en suis complètement fan !

En conclusion, si comme moi vous avez un peu mal partout, le coussin thermique Actipoche Argile Dos et Ventre sera votre nouvel allié !

Vous pouvez retrouver ce produit dans votre parapharmacie habituelle !

Plus d’infos sur le site Cooper : https://www.cooper.fr/