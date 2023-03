Psychothérapies – Ed. Vents d’ouest

Psychothérapies est un ouvrage de Jessica Holc, Ghislain de Rincquesen et Emiliano Tanzillo, paru aux éditions Vents d’ouest, fin février 2023. Une bande dessinée qui vient présenter avec subtilité le parcours de deux patients, qui se confient à leurs spys respectifs, pour comprendre le cheminement, se libérer…

Sur un champ de bataille d’une autre époque, un homme, en t-shirt rouge, court. Il tente de fuir, mais il se retrouve dans une jungle, à la végétation dense. Là, il trouve un radeau, sur le bord d’un fleuve. Alors qu’il commence à naviguer, un crocodile fonce sur lui. A ce moment-là, l’homme se réveille. Voilà ce qu’il explique à sa psy. Il est assis, face à elle et affirme qu’il s’agit là de son cauchemar de cette nuit. C’est pour cela qu’il a décidé de venir voir cette femme. Il est épuisé et cela devient insupportable. Il parait tout le temps fatigué, de plus, ses amis lui disent qu’il déprime. La psychologue demande si ces cauchemars durent depuis longtemps. D’aussi loin qu’il se souvienne, il fait d’horribles cauchemars et se réveille toujours en hurlant. Il avoue que cela faisait longtemps qu’il pensait à venir, mais c’était assez difficile…

Le récit présente les séances des deux personnes différentes. Il y a Gaby, qui pousse la porte du cabinet, pour la première fois et Paula, en thérapie, chez un autre psychologue, qui tente de se remettre d’un traumatisme. Les deux personnages vont se confronter à leur passé, leur ombre, leur souffrance, leur peur… C’est intimiste et original, ouvrant un regard sur la thérapie. Le cheminement pour se libérer et aller mieux, afin de vivre mieux est à suivre, dans cette bande dessinée qui décrit ces cheminements. Les récits, entremêlés, sont touchants, émouvants, voulant expliquer cet exercice, trop souvent encore tabou. L’album est enrichissant et intéressant, original et curieux à la fois, offrant une nouvelle dynamique autour de cet univers trop méconnu. Le dessin se veut réaliste, avec un trait fin et fluide, jouant sur les tons, selon les personnages.

Psychothérapies est un récit complet original et intéressant, des éditions Vents d’ouest. Un ouvrage qui invite à suivre deux patients, chez leurs psys respectifs, qui se confient et se dévoilent, pour trouver le chemin de la guérison, en se confrontant à leur peur, leur enfance, leur souffrance…

