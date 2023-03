Gatsby le magnifique © 2022, Éditions Philéas

Quelle est donc cette villa luxueuse toujours remplie d’invités tous plus extravagants les uns que les autres ? C’est évidemment celle de Jay Gatsby ce jeune et charmant millionnaire que Nick Carraway, un voisin, n’a encore jamais rencontré. Une sorte de légende de Long Island, que les femmes convoitent et que les hommes jalousent ! Et il semblerait connaître cette chère Daisy, une amie, en pleine crise dans son couple…

Une adaptation fidèle, illustrée, du célèbre roman de F. Scott Fitzgerald, mettant l’accent sur le drame, mais aussi sur la douceur des années folles aux couleurs pastel. Disponible aux Éditions Philéas.(+14)

Le décor :

« Quand tu te sens d’humeur à critiquer quiconque, souviens toi que tout le monde ici-bas n’a pas eu les mêmes avantages que les tiens »

Un conseil avisé d’un père inquiet du bien-être de son enfant. Nick est à présent un adulte. Son diplôme de courtier en poche, après bien des « aventures », il arrive juste sur la côte Est afin d’exercer son métier. Il compte bien sûr sur ses connaissances, dans le milieu, pour trouver une assistance amicale. Et c’est auprès des Bucchanan, ce jeune couple en berne qu’il passe un de ses premiers repas en tant qu’invité.

Quel émerveillement en arrivant devant cette immense bâtisse de West Egg, dont le jardin surplombe la mer tout devant. Enchaînant les terrasses luxueuses que Tom lui montre avec une sorte de « mélancolie hautaine ». Il est vrai qu’avec sa petite bicoque de l’autre côté de Long Island, il n’y a pas de quoi rivaliser !

Mais déjà, voilà Daisy, rayonnante de tout son bonheur, femme de Tom, lascive sur son canapé, discutant avec une charmante Melle Baker !! Elle l’accueille de manière tellement théâtrale et ingénue, le poussant déjà dans les bras de l’autre demoiselle !! Il entend alors, pour la toute première fois, parler du richissime M. Gatsby, qui semblerait être son voisin tout proche !!! Les questions et interrogations fusent sur ce millionnaire bellâtre, tandis que Tom avoue son adultère, en se livrant entre hommes à Nick, surpris de cette situation malaisante.

Heureusement, Mlle Baker est là, et tous projettent de s’inviter à une des prochaines grandes fêtes de ce Gatsby. Le début d’une amitié spéciale avec un homme aux nombreux secrets…

Le point sur la BD :

Très douce adaptation du roman éponyme, illustrée par Aya Morton. Des graphismes simples des visages aux détails magnifiques des décors ! Elle « nostalgise » ce récit, nous transporte dans cette époque lointaine pleine de rêves et de sombres associations. Interprété par Fred Fordham de manière assez fidèle pour être à la portée de chacun.

Gatsby le magnifique, c’est avant tout l’histoire d’un New York baigné par les années folles. D’un côté, cette jeunesse vivant dans un luxe indécent, éblouissant. Se nourrissant de fêtes données par Gatsby, s’enivrant de légèreté. Ce Jay Gatsby dont les richesses étalées n’ont rien d’enviables. Et dont le but n’est autre que se faire remarquer par sa belle perdue. Consumé par une passion obsessionnelle. De l’autre, ce tout-venant dont fait partie le narrateur, Nick à qui l’auteur donne la parole de temps en autre, pour sortir les dialogues importants du récit. Honnête, et témoin lucide de toutes les mascarades l’entourant : les fausses paillettes derrière tout cet argent, la tragédie derrière les couples…

Un one shot, aux Éditions Philéas, qui facilite la culture, en nous proposant une version «édulcorée» du roman initial, et le pose devant les mains d’un large public.

La conclusion :

Une pure délicatesse aux couleurs pastel, d’où ressortent les moments clé du roman de F. Scott Fitzgerald ! Gatsby le magnifique aux Éditions Philéas reste un grand classique de la littérature, que l’on a grand plaisir à retrouver sous cette édition. À faire découvrir à tout âges, cette version permet de faciliter la découverte de la culture à chacun !