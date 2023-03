Latah – Un bel album de la collection Signé des éditions Le Lombard

Latah est un album de Thomas Legrain, paru dans la collection Signé, des éditions Le Lombard, fin février 2023. Un survival fantastique et captivant, qui prend place en pleine guerre du Vietnam, et s’entremêle donc avec le récit de guerre, de manière magistrale.

Dans le Sud-Vietnam, en 1952, dans un village, un homme grimpe des marches. D’autres personnes forment comme une allée pour lui. Il rejoint bientôt une femme qui tient dans ses mains une étrange statuette. Elle lui remet cette statuette, semble le bénir, avant que tout le monde se réunisse autour de lui. Puis, l’homme s’enfonce dans la jungle, en pleine nuit… Dans cette même jungle, en 1965, des soldats américains envoie des bombes fumigènes, pour marque un emplacement. Ils s’éloignent, pour faire une pause un peu plus loin. Ils voient alors débarquer deux femmes et deux enfants. Peu de temps après, des avions viennent larguer du napalm, la zone est détruite ! Les huit hommes poursuivent leur mission, et continuent de progresser. Ils espèrent atteindre deux nouvelles zones avant la nuit…

Le récit est parfaitement bien découpé, avec des scènes qui prennent tout leur sens, à la fin de la lecture. On suit un groupe de soldats américains qui doivent progresser dans la jungle du Sud-Vietnam, pour raser certaines zones. Mais ils vont faire face à une entité, le Latah, pour une lente descente aux enfers… Le scénario est réellement bien mené, pour cette bande dessinée captivante et inquiétante. L’enfer vert dans lequel avance le groupe, va lentement vers les mener vers la mort. L’inquiétude gagne tout le monde lorsque les soldats découvrent les corps de mutilés de vietcongs. Une ambiance s’installe entre paranoïa et folie, avec des personnages qui vont être confrontés au pire, révélant ainsi, pour certains, ce qu’ils sont véritablement au fond d’eux-mêmes. Le dessin est tout aussi travaillé et somptueux, immersif et beau.

Latah est un récit complet fascinant et inquiétant, très bien mené par Thomas Legrain. Un album, des éditions Le Lombard qui présente un récit de genre entre récit de guerre et survival fantastique, saisissant, captivant, haletant et réussi.

