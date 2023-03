A Nice, les brasseries Masséna font peau neuve

2023 est synonyme de nouveauté pour les établissements du groupe Les Brasseries Masséna ! Situées au cœur de la zone piétonne de Nice, place Magenta, les restaurants Le Magenta et la Maison Margaux s’offrent un second souffle, pour le plus grand plaisir des Niçois et des vacanciers.

Une nouvelle carte et une nouvelle terrasse pour la brasserie Le Magenta

La structure extérieure a été entièrement repensée pour offrir désormais un effet bleu gris à la fois moderne et accueillant. Ce nouveau style se poursuit également sur le large banc d’écailler où les passant peuvent venir commander bulots, langoustes et autres fruits de mer à déguster sur place ou à emporter. Structure mobile, tonnelle, tables, chaises, enseigne, tout a été repensé pour offrir une toute nouvelle ambiance que les premiers clients apprécient déjà.

Jeudi 9 Mars a eu lieu l’inauguration de la brasserie Le Magenta qui propose désormais à ses clients une nouvelle terrasse “à la parisienne” mais aussi une nouvelle carte, faisant la part belle aux saveurs italiennes avec notamment un choix de pâtes et de pizzas. Les amateurs de poissons ne seront pas déçus puisque l’établissement propose des fruits de mer, à déguster sur place ou à emporter. Pour les desserts, le chef a invité le niçois Taha Boudhib à imaginer une sélection de pâtisseries à déguster sur place tout au long de la journée ou à emporter, aussi bien au Magenta qu’à la Maison Margaux. Parmi les préférés des Niçois : l’onctueuse religieuse, le Paris-Brest crémeux ou encore le Macaron raffiné …

Une nouvelle carte à La Maison Margaux

Face à la brasserie Le Magenta, la Maison Margaux a également renouvelé sa carte avec des saveurs gourmandes et méditerranéennes : cocktails originaux, tapas à partager, plats généreux et desserts onctueux sont à retrouver 7 jours sur 7, le midi et le soir. Au menu : rigatoni à la truffe, loup grillé à la plancha ou encore avocado toast, un véritable délice pour les papilles.

Composé de six établissements sur la zone piétonne de Nice, le groupe Hocotel propose une large offre gourmande et touristique au cœur de la Côte d’Azur. Au total, ce sont 200 chambres qui sont réparties sur les hôtels Univers, Suède et Ambassador. Du côté des restaurants, la Maison Margaux propose une atmosphère tendance, décontractée et ensoleillée. Le Magenta et La Lorraine (qui vient d’entamer une importante phase de travaux) sont des brasseries traditionnelles à la cuisine méditerranéenne, raffinée et gourmande.