Nouveau spectacle musical désopilant sur la scène du Lido 2 “A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”

Partagez





A Funny Thing Happened on the Way to the Forum – Impossible de ne pas rire aux éclats et de ne pas fredonner les airs de ce vaudeville musical de Stephen Sondheim, qualifié par le New York Times, d’auteur et compositeur le plus vénéré et influent de la deuxième moitié du XXè siècle. Cette pépite est pour la première fois à Paris et bientôt sur la scène du Lido2 !

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum

sur la scène du Lido2

À partir du 1er décembre 2023

Sur les Champs-Elysées, dans un lieu mythique, le Lido 2 Paris fera assurément découvrir à tous le meilleur du théâtre musical. Après son lifting, le Lido2 avait réouvert en décembre 2022 avec la comédie musicale Cabaret mise en scène par Robert Carsen. Excellent choix qui a conquis le public !

Le 1er décembre 2023, le nouveau Lido 2 Paris proposera une nouvelle production du plus grand succès de Stephen Sondheim ; A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

Puis ce sera en début d’année 2024, la production du 50ème anniversaire du Rocky Horror Show et enfin en juin 2024, une création mondiale de Damon Albarn ; la suite en musique de La Flûte enchantée telle que l’avait imaginée Goethe.

DU RIRE NON-STOP ET DES TUBES ENTRAÎNANTS

Pseudolus, un esclave romain, fainéant, rusé et facétieux, complote pour gagner sa liberté en unissant romantiquement son maître à une courtisane. Mais les choses se compliquent dans cette histoire d’amour improbable, truffée de quiproquos et de situations alambiquées désopilantes. Il finit par entraîner ses voisins autour de lui, provoquant le chaos, des courses poursuites loufoques et de l’hilarité à profusion….

Musique et lyrics : Stephen Sondheim

Livret : Burt Shevelove et Larry Gelbart

Produit à l’origine sur Broadway par Harold S. Prince

Metteur en scène : Cal McCrystal

Scénographe : Tim Hatley

Création affiche : Catherine Meurisse

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

À partir du 1er décembre 2023

LIDO2 PARIS – 116 bis avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

ouverture prochaine de la billetterie