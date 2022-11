Cabaret, la comédie musicale au Lido2 Paris

Partagez





Pour sa réouverture, la célèbre salle des Champs-Elysées annonce une programmation inédite et prestigieuse avec la mythique comédie musicale Cabaret, mise en scène par Robert Carsen, sous la direction artistique de Jean-Luc Choplin. Un spectacle musical à ne manquer sous aucun prétexte pour cette fin d’année 2022 !

Le Lido n’est plus, vive le Lido2 ! Pour fêter l’évènement, quoi de mieux qu’un spectacle culte, le plus illustre des shows, la bien nommée comédie musicale “CABARET”. Ce sera la première fois que ce musical incontournable sera donné à Paris dans sa version originale. 60 représentations exceptionnelles dans un lieu mythique ; une salle panoramique rénovée de plus de 1000 places. Entrez dans l’univers du KIT KAT CLUB et laissez-vous transporter dans une soirée inoubliable. Que le spectacle commence !

Créée à Boadway en 1966, la comédie musicale Cabaret naît dans un contexte économique compliqué pour les salles de spectacle new-yorkaises, avec des recettes en constante baisse. Mais grâce à l’acharnement du producteur Harold Prince, du compositeur John Kander et du parolier Fred Ebb, Cabaret reste à l’affiche pendant plus de 3 ans et 1165 représentations, devenant ainsi un des “musical” les plus rentables de l’Histoire.

CABARET… L’HYMNE AU GLAMOUR ET À LA TOLÉRANCE

Berlin, au milieu des années 30, Clifford Bradshaw, jeune écrivain américain, tombe amoureuse de la superbe Sally Bowles. La chanteuse sexy est meneuse de revue au Kit Kat Club, un cabaret berlinois où toutes les extravagances sont permises pour échapper aux menaces du monde extérieur. Rapidement, Clifford et Sally verront leurs convictions, leurs désirs et le contexte politique mettre à mal leur histoire d’amour. Cabaret est un hymne à la tolérance dans un monde troublé par la montée du nazisme.

NOTE D’INTENTION DE ROBERT CARSEN

Le cabaret est la seule forme de théâtre qui, par définition, s’adresse directement à son public, brisant le quatrième mur.

Cabaret est l’une des comédies musicales les plus avant-gardistes et les plus sexy jamais écrites.

Cabaret examine avec acuité la montée du fascisme dans le Berlin du début des années 1930.

Cabaret est aussi un avertissement pour nous aujourd’hui sur les dangers persistants du fascisme et de l’intolérance.

Cabaret, avec sa musique, sa danse et son théâtre brillants, est le spectacle parfait pour lancer le Lido2Paris qui est peut-être le lieu de spectacle le plus excitant et le plus inhabituel à rouvrir à Paris depuis des années.

Mon équipe et moi-même sommes excités, ravis et honorés de pouvoir vous dire “Wilkommen, Bienvenue, Welcome” au Cabaret au Lido2Paris !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

60 représentations du 26 novembre au 3 février 2023 à 20h.

LIDO2 PARIS – 116 bis avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

En ligne : https://billetterie.lido2paris.com/fr/cabaret

Tarifs : à partir de 29 euros