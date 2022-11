Marilou – La magie de la campagne

La magie de la campagne est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Fabiein Toulmé et Olivier Dutto, parue en novembre 2022, qui présente une héroïne espiègle, débrouillarde et touchante, qui découvre la vie à la campagne, suite à un déménagement.

De par une fenêtre, une jeune fille regarde un camion de déménagement partir. Elle se retourne et voit une pièce vide. Elle est triste, il y a seulement un tabouret dans la pièce. Bientôt ses parents viennent la chercher, pour lui annoncer qu’il est temps d’y aller. Marilou explique, d’un air déterminé, qu’ils peuvent s’en aller sans elle, car elle ne veut pas déménager. Ici, elle a ses copains et son école ! De plus, il est hors de question qu’un autre enfant vienne habiter ici ! Cette pièce est sa chambre, et elle veut y rester toute sa vie ! En plus, la jeune fille n’a pas envie d’aller habiter à la campagne. D’ailleurs, elle trouve que le mot campagne est moche. Ses parents tentent de la rassurer, ils affirment que ce qu’elle ressent est normal. Cela n’est pas évident, pour une jeune fille de quitter ses amis et un endroit que l’on aime.

Le récit est plutôt plaisant, avec une héroïne très énergique et déterminée à ne pas rester à la campagne. En effet, pour Marilou, c’est très difficile de quitter la ville et sa chambre, pour aller s’ennuie à la campagne, où il y a des araignées, des limaces et de la boue ! Aussi, elle va tenter de tout faire, pour que ses parents changent d’avis, elle va essayer de leur ouvrir les yeux… A côté de cela, sans le vouloir, elle va s’attacher à un âne et un rouge-gorge, avec lesquels elle peut dialoguer. Magie ou folie, les trois personnages vont vivre quelques aventures et Marilou découvrir la campagne environnante. La bande dessinée est pleine d’humour, avec cette héroïne espiègle, qui en manque pas de caractère et de réparties, pour le plus grand plaisir des lecteurs. L’humour et une touche de sensibilisation autour de la nature, offre une lecture agréable. Le dessin est simple, rond, plaisant, expressif et coloré.

La magie de la campagne est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Delcourt, intitulée Marilou. Un petit album plein d’humour et d’aventure, proposant un éveil écologique à travers les expériences et les découvertes d’une héroïne espiègle et maline.

