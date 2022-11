L’Atelier du Chocolat – Destination Noël, le calendrier de l’Avent

Destination Noël est le calendrier de l’Avent 2022 de L’Atelier du Chocolat. Un nouveau joli coffret, qui s’ouvre en deux, comme un livre, attaché par un ruban. Il dévoile 24 cases, cachant de fabuleuses bouchées chocolatées, fondantes et gourmandes, pour patienter jusqu’à Noël.

L’Atelier du Chocolat est une marque française, fondée en 1951, par la famille Andrieu, et qui aujourd’hui encore perpétue un savoir-faire artisanal français. Le goût et la créativité sont au cœur des collections présentées. Et toujours plus pour ces fêtes de fin d’année, avec la collection de Noël, qui débute avec ce superbe calendrier de l’Avent.

Le beau coffret est simple, sobre et beau, à la fois, invitant au voyage stellaire. En effet, dans le ciel étoilé, le Père Noël passe en fusée. Le calendrier, attaché avec un joli ruban satiné, s’ouvre en deux, laissant apparaître une superbe illustration. Le ciel est à retrouver, avec des planètes, des cadeaux, des enfants et toujours le Père Noël, sur la fusée ! Sur la Terre, deux enfants observent et saluent le vieil homme, en compagnie d’un chien. Des éléments et les chiffres sont dorés, apportant un brin de scintillement et de féérie à l’image.

La première case, un peu plus grande que les autres, mais comme celle du 24, cache un chocolat au lait, en forme de tête de renne. Une adorable bouchée chocolatée, fondante et gourmande au gianduja chocolat au lait. Ainsi de suite, chaque jour de décembre, petits et grands gourmands vont pouvoir patienter jusqu’à Noël, en savourant de fabuleuses bouchées. Des flocons au praliné chocolat au lait, des triangles guimauve framboise et chocolat au lait. Il y au aussi des nuages au praliné riz soufflé et chocolat au lait, et bien d’autres éléments chocolatés réconfortants et savoureux.

Destination Noël est un joli et savoureux calendrier de l’Avent de L’Atelier du Chocolat. Un coffret, invitant au voyage stellaire, pour petits et grands gourmands. Une belle boîte à offrir ou s’offrir, pour patienter dans la gourmandise jusqu’à Noël, proposant de délicieuses bouchées chocolatées.

La marque française L’Atelier du Chocolat est à retrouver par ici !