Le livre de découvertes de mes… – Ed. Gründ

Les éditions Gründ présentent une collection idéale pour une année riche en découvertes, pour les anniversaires des enfants. Pour les 3 ans, 4 ans et 5 ans, les livres, parus en mai 2022, proposent des documentaires multithématiques, adaptés à chaque tranche d’âge.

Le livre de découvertes de mes 3 ans débute avec un sommaire et une partie sur le quotidien. C’est la ville qui est présentée avec les immeubles, l’école, les rues et les quartiers, entre autres. Une question, que les enfants peuvent se poser, trouve réponse, dans une petite bulle. Puis, la campagne est présentée, par la suite, avec la ferme et l’agricultrice.

Le livre de découvertes de mes 4 ans est un documentaire, qui se présente de la même manière. Cependant, les parties diffèrent quelque peu. En effet, dans ce livre, c’est le corps qui est à découvrir, en premier lieu. Ainsi, la venue d’un bébé est exposée, avec le développement de l’embryon, dans le ventre de la maman.

Enfin, Le livre de découvertes de mes 5 ans se présente toujours de la même façon, débutant avec un sommaire, qui ne présente pas toutes les mêmes parties. Malgré tout, le premier chapitre présente le corps. Les parties du corps divisées en trois, soit la tête, le tronc et les membres. Les corps d’une fille et d’un garçon sont ainsi présentés, sans trop de différences. Un encadré supplémentaire vient apporter des informations complémentaires sur les ongles.

Les trois documentaires sont une merveilleuse idée pour un cadeau d’anniversaire. Des livres différents, qui se ressemblent malgré tout, et qui accompagnent les jeunes lecteurs dans leurs découvertes du monde, selon leur âge. Des ouvrages qui suggèrent une année riche en découvertes, pour en savoir plus sur le monde, le corps, la nature, les animaux, entre autres sujets. Cinq grandes thématiques sont à retrouver dans chacun de ces livres, pour les petits curieux, qui continuent de grandir. Des informations supplémentaires, des questions et réponses, viennent de temps à autre compléter les thématiques, pour en savoir toujours plus. Des illustrations au trait rond, simple et plaisant, viennent compléter les documentaires.

Le livre de découvertes de mes… est une collection, des éditions Gründ, qui accompagne les enfants selon leur âge. Des documentaires, idéaux pour les anniversaires, avec des questions et réponses illustrées, autour de cinq grands thèmes.

Lien Amazon