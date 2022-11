L.O.L. Surprise ! – Calendrier de l’Avent

Les poupées phénomènes L.O.L. Surprise ! sont à retrouver à travers un calendrier de l’Avent 2022 unique et fabuleux. Un superbe coffret coloré, qui propose aux enfants, à partir de 4 ans, de patienter chaque jour de décembre, jusqu’au réveillon. De fabuleuses découvertes à faire chaque jour, des surprises et accessoires, entre autres exclusifs…

Le calendrier de l’Avent L.O.L. Surprise ! se présente comme une mallette colorée. En effet, le coffret cartonné possède une poignée, qui permet de le transporter facilement. Le coffret s’ouvre par le dessous, pour s’agrandir vers le haut. Une manière de protéger les cases à ouvrir, ainsi qu’une petite pochette surprise. L’univers est, une fois de plus coloré et plaisant, pour les fans des poupées L.O.L. Surprise !, qui seront ravis de retrouver ce monde pétillant.

La première case, la plus grande, cache une poupée L.O.L. Surprise ! Une poupée en sous-vêtements, et aux cheveux colorés, comme sur le devant du calendrier. La même figurine est donc à retrouver, pour débuter les surprises, qui vont se suivre et compléter l’univers de cette fabuleuse poupée. En effet, dans les cases suivantes, sont à retrouver une robe, une paire de lunettes, des chaussures, un mug avec sa paille, un haut, un short, une jupe…

Ainsi de suite, chaque jour du mois de décembre, jusqu’à Noël, les enfants vont découvrir, après la poupée, des vêtements et accessoires de mode exclusifs. Des éléments adorables, drôles et beaux, pour s’amuser, par la suite et au fur et à mesure, avec la poupée L.O.L. surprise ! L’univers de cette nouvelle poupée est plus ou moins défini et fabuleux, avec, entre autres, des rayures, du noir et du blanc, mais aussi du rose et du jaune. Il y a tout pour s’amuser, habiller et jouer avec les différentes tenues et les accessoires. Les enfants vont se divertir avec cette poupée, ses accessoires et vêtements, permettant de se lancer ou de continuer sa collection L.O.L. Surprise ! Dans la pochette du haut, un sticker est à retrouver, à l’effigie de cette poupée exclusive.

Le calendrier de l’Avent L.O.L. Surprise ! 2022 est fabuleux. Il propose aux enfants de découvrir un nouvel univers pétillant de la collection, avec une poupée exclusive, et des accessoires et tenues inédits. Un coffret coloré qui invite à patienter jusqu’à Noël, tout en s’amusant chaque jour un peu plus, avec les différentes découvertes à faire. Les vêtements et accessoires sont compatibles avec les autres poupées de la gamme, permettant ainsi de commencer ou de continuer sa collection.

Les poupées phénomènes L.O.L. Surprise! sont à retrouver par ici…

Lien Amazon