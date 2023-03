Rani Lakshmi Bai, la séditieuse – Volume 1

La collection Les reines de sang, des éditions Delcourt, se complète avec la nouvelle série Rani Lakshmi Bai, la séditieuse, qui débute avec ce premier volume. Une bande dessinée de Simona Mogavino, Arnaud Delalande et Carlos Gomez, parue en février 2023.

Jhansi, petit état de l’Inde centrale, en 1853, une femme pleure devant son miroir. Elle se demande ce qu’elle a fait pour mériter un tel traitement. Elle est veuve du Raja, et désormais veuve d’un royaume… Elle se sent humiliée. Enfin, elle ouvre les portes de la pièce où elle s’était réfugiée, pour apparaître aux yeux de tous. Ses serviteurs l’attendent dans un couloir. Elle y retrouve son père qui lui explique que la colère est comme une pierre jetée dans un nid de frelons. Le père incite, affirmant que cela ne fera qu’aggraver les choses… Il demande pourquoi elle a décidé de refuser d’emporter quoi que ce soit du fort. Rani Lakshmi Bai retrouve son fils, qu’elle prend dans ses bras. Elle sort du bâtiment et constate que les anglais sont partout. Alors que son père la supplie toujours de faire attention, la femme part vers son éléphant.

Alors que la régente est sur le point de quitter son royaume, sous l’ordre des anglais colonisateurs, elle revient sur sa vie… Elle explique à son fils, qui semble énervé contre cette injustice, qu’elle était comme lui avant. Ainsi, elle débute le récit de sa vie, avant qu’elle ne devienne Rani. La bande dessinée présente Manu, jeune roturière et jeune femme pleine d’énergie et de sans gêne. Le récit présente sa jeunesse, et son ascension qui va marquer le début d’une vie incroyable, mais aussi pleine de combat. Le scénario est plutôt bien découpé et rythmé, avec cette femme forte, qui va devoir affronter la colonisation Britannique, pour tenter de sauver son peuple. C’est également intéressant et exotique que de découvrir le destin de cette reine guerrière. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et dynamique, offrant quelques belles planches à découvrir.

Rani Lakshmi Bai, la séditieuse est une nouvelle série de la collection Les reines de sang, des éditions Delcourt, qui commence avec ce premier volume. Un album intéressant, riche et immersif, qui propose de découvrir Manu, jeune femme va devenir une reine guerrière…

Lien Amazon