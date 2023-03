Si vous souhaitez prendre soin de vous tout en prenant soin de la planète, tournez-vous vers La Crème Libre. Créant des soins efficaces et 100% green, clean et français, la marque vous permet une routine beauté qui ne détruit pas la planète. À commencer par l’édition limitée du Savon Sans Savon aux fleurs.

À propos de La Crème Libre

Fondée en 2019, La Crème Libre est la première gamme de soins 100% rechargeables, naturels et français. Persuadé·e·s que revenir à une consommation plus raisonnée est une question de bon sens et non de sacrifices, l’équipe de La Crème Libre a créé une gamme complète – mais minimaliste et efficace – de soins pour le visage et pour le corps.

Ces soins sont composés d’actifs naturels et cleans, excluant tout ingrédient controversé, issu de la pétrochimie ou d’origine animale. Le soin est séparé de son pot afin de réduire les emballages et les déchets grâce au principe de la recharge. La marque a conçu un pot cosmétique design et durable pour qu’il soit réutilisé et qu’il ne soit jamais jeté. D’ailleurs, ce pot est conçu dans le matériau le moins énergivore lors de sa fabrication.

Le Savon Sans Savon aux fleurs La Crème Libre

Pour célébrer l’arrivée du Printemps, La Crème Libre lance en édition limitée une nouvelle senteur de son Savon Sans Savon avec une version florale. Conformément aux valeurs de la marque, ce soin lavant est 100% naturel et éco-conçu. En effet, il ne contient aucun ingrédient controversé, ni allergène ou huiles essentielles. Ainsi, il conviendra autant aux bébés qu’aux femmes enceintes.

Multi-usages, il nettoie efficacement la peau du visage et du corps et permet un rasage tout en douceur. Il est formulé sans savon pour respecter le film hydrolipidique et nettoyer sans agresser ni assécher la peau. Sa forme incurvée est parfaite pour frotter directement le Savon Sans Savon sur la peau et faire mousser le produit. L’odeur est très délicate, florale et agréable. Pour le conserver encore plus longtemps, évitez de le laisser macérer dans de l’eau qui risque de le faire fondre plus rapidement.