C’est dans la collection L’art en famille, des éditions Larousse, qu’est paru, en février 2023, le documentaire Chefs-d’œuvre de la peinture expliqués aux enfants. Un livre pour initier les enfants à l’art. Il propose de découvrir les grandes périodes et les styles artistiques, qui ont marqué l’histoire de l’art.

Le livre débute avec un sommaire très complet, revenant sur de grandes questions, avant de découvrir, à la loupe, des œuvres. Ainsi, les questions commencent avec l’histoire de l’art, qui permet de mieux connaître une œuvre et son créateur. Cependant, il est expliqué, que les questions ne trouvent pas toujours toutes les réponses, sur des œuvres, ou leurs créateurs. L’histoire de l’art n’est pas une science, cependant, cette dernière aide à mieux connaître les œuvres. La première double page vient répondre à plusieurs questions. Elle offre aussi un quiz, avec sa réponse et des informations insolites.

Les grandes questions viennent répondre aux interrogations des enfants, autour de l’histoire de l’art, les musées, la peinture, l’incompréhension devant certaines œuvres… La première partie est assez intéressante, pour comprendre l’art de la peinture. Cela dans sa globalité, tant sur les œuvres, que sur les artistes, mais aussi mouvements… Ensuite, pour mieux comprendre cette première partie, la seconde propose de découvrir, plus particulièrement certaines œuvres. Là encore, des questions trouvent réponse, pour les jeunes lecteurs, qui pourront découvrir et mieux comprendre. Des vues différentes, des indices à rassembler, sont autant de manières de voir une œuvre, des décryptages adaptés. Les informations sont claires, simples et précises, adaptées aux enfants qui s’intéressent à l’art, avec des essentiels à retenir, entre autres.

Les chefs-d’œuvre de la peinture expliqués aux enfants est un documentaire des éditions Larousse. Un bel ouvrage qui guide les enfants dans la découverte de l’art. Ils seront aidés de grandes questions et de décryptages d’une cinquantaine d’œuvres.

