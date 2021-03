3 questions à… Flora Del Sol, reine du Steampunk à la marseillaise

Talentueuse romancière attachée au Sud et à Marseille, Flora del Sol gravite dans un genre littéraire fantasmagorique qui se nomme le Steampunk. Inspirée des romans de Jules Verne, cette mouvance littéraire met en scène des intrigues se déroulant dans un XIXᵉ siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Avec sa co-auteure Syhaey, elle a publié une trilogie : “Massalia Steam System” chez Les Filles de Gyptis Editions, ainsi que des livres pour enfants et ados : “Les aventures de Markos et Vanessa”. Flora del Sol nous a fait la grande joie de répondre à nos 3 questions à…

Interview :

FranceNetInfos : Bonjour chère Flora, peux-tu nous présenter tes livres et ton univers en général ?

Flora Del Sol : Je co-ecris depuis 2013 avec Syhaey, notre univers est résolument provençal, marseillais même et surtout Steampunk. Après une trilogie jeunesse-ado “Les aventures de Markos et Vanessa” à mi chemin entre Marcel Pagnol et Percy Jackson ( dixit un de nos lecteurs), nos publions de puis 2016 la saga Massalia Steam System ( éditions filles de Gyptis). Le tome 3 est paru en 2020, le tome 4 pour 2022 nous espérons. Marseille à l’ere de la révoltuion industrielle : sortez vos hauts de forme et resserrez vos corsets, l’aventure commence ici.

FNI : Quel univers inattendu, nous avons hâte de le découvrir ! Sinon, quels sont tes autres projets ?

FDS : Une parution fin mai, j’espère d’un roman steampunk marseillais chez filles de Gyptis Editions. le pitch : “le chef de la police massaliote trouve dans une blague à tabac un diamant gravé : SAUVEZ-MOI. Ces deux mots vont changer sa vie.”

FNI : Nous ne manquerons pas de relayer ces informations. Revenons à la situation actuelle, comment la gères-tu et est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

FDS : Alors, j’avais un roman en tête depuis 4 ou 5 ans. lors du premier confinement, j’ai envoyé tous les matins à 8h un chapitre à mon équipe ( un peu comme un nanowriter mais en mars. ). J’écris tôt le matin ( 5h/8h) avant de commencer le reste de ma vie. Ensuite j’ai envoyé le manuscrit à mon éditeur et nous travaillons depuis pour une parution fin mai. Ça n’a pas altéré ma créativité. En revanche les salons me manquent énormément.

Ils nous manquent cruellement, c’est bien vrai ! D’ailleurs, si vous voulez discuter avec Flora Del Sol, acheter ses livres dédicacés, voici ses dates de salons : 29/05/2021 à La fare les Oliviers, 5/6/2021 à Cadolive, 6/6/2021 à Auriol et 26/6 à “L’antre du Livre Auriol”…puis Sisteron, Cereste ( 31/07 – 1/8), Forcalquiers, Lourmarin,hero fest…. plein de dates en prévision !

Avec beaucoup de talent et une énergie débordante, Flora Del Sol nous embarque dans un voyage dans le temps en compagnie de personnages hauts en couleur. Vous pouvez vous procurer ses livres sur www.fillesdegyptiseditions.com, dans toutes les bonnes librairies sur commande, et “Massalia Steam system” ( tome 1) et “The Falling Stones” ( tome 2) en ebook( kindle). Belles lectures !