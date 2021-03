Les comptoirs peuvent être le point d’ancrage et la sensation de la conception de la cuisine. Ce sont des éléments essentiels de la fonctionnalité et de l’apparence de la pièce. Compte tenu de l’importance des comptoirs, vous devrez choisir une couleur, une texture et une finition convenables à vos préférences, vos besoins et votre style de vie. Pour cette raison, il serait mieux de connaître les tendances les plus récentes en matière de comptoirs. Dans cet article, nous vous fournissons des informations sur les 6 types de comptoirs les plus populaires.

Comptoirs en quartz

Le quartz a gagné en popularité sur le marché des comptoirs ces dernières années et reste l’un des matériaux les plus appréciés auprès des propriétaires. C’est une pierre artificielle composée d’environ 90% de quartz minéraux et d’environ 10% de polyrésine. Ces chiffres spécifiques varient légèrement en fonction des marques. Les comptoirs en quartz sont très recherchés en raison de leur apparence et de leur durabilité. Leurs surfaces peuvent être trouvées dans presque toutes les couleurs et tous les styles que vous pouvez imaginer. Elles peuvent même être fabriquées pour ressembler à des comptoirs en pierre naturelle. Au-delà de l’esthétique du matériau, le quartz est l’une des surfaces les plus durables que vous pouvez choisir pour votre cuisine. Quel que soit l’endroit où vous l’installez, un comptoir en quartz aura un aspect attrayant. Pour découvrir les modèles de comptoir en quartz, cliquez ici.

En outre, le quartz est non poreux, il a donc tendance à résister aux taches, encore mieux que d’autres matériaux de comptoirs tels que le granit, le marbre ou le béton. Les liquides et les tâches ne peuvent pas pénétrer la surface du quartz et vous n’aurez pas besoin de sceller à nouveau ces comptoirs. Avec tous ces points positifs à l’esprit, les comptoirs en quartz présentent quand même une limite. Les surfaces ne peuvent pas supporter la chaleur, vous devez donc être prudent.

Comptoirs en granit

Le granit est, sans conteste, le matériau de comptoir le plus populaire utilisé dans les cuisines aujourd’hui. Cette pierre naturelle vous offre un choix apparemment infini de couleurs, de styles et de motifs. À part ses avantages esthétiques, le granit est l’un des matériaux les plus durables que vous puissiez choisir pour un plan de travail, une dureté d’environ sept sur une échelle de 1 à 10. Les comptoirs en granit sont conçus à partir de pierres composites naturelles qui contiennent au moins 20% de quartz, du mica et du feldspath. Bien qu’il ne soit pas bon marché, le granit est l’option de comptoir en pierre la moins chère.

Il s’agit d’un matériau élégant qui peut être à la fois chaleureux et riche, mais aussi propre et moderne selon le motif choisi pour votre plan de travail.

Les comptoirs en granit sont un choix populaire en raison de leur résistance naturelle aux taches et aux rayures, ainsi que de leur capacité à supporter la chaleur. Sa durabilité le rend excellent pour résister aux rigueurs de l’utilisation quotidienne dans une cuisine.

Comptoirs en marbre

Le marbre est l’un des plus beaux matériaux de construction qui a perduré pendant des milliers d’années. En tant que matériau de comptoir, la beauté du marbre entre parfois en conflit avec la structure plus souple et sa composition moins durable. Bien que le marbre soit résistant à la chaleur, il y a quelques inconvénients à cet élégant matériau de comptoir. Il est plus poreux que le granit et les comptoirs en marbre doivent être scellés chaque année. Ils sont plus susceptibles d’absorber des liquides et des tâches.

Peu de matériaux de comptoirs peuvent égaler la beauté naturelle du marbre. C’est un matériau haut de gamme en termes de style et d’entretien.

Comptoirs en béton

Bien qu’il ne semble pas être un matériau traditionnel pour les comptoirs, le béton est assez populaire sur le marché actuel. On peut trouver ce matériau dans de nombreuses couleurs, finitions et textures différentes. Les comptoirs en béton sont fabriqués à partir d’un mélange