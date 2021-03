Superbrioche – Mission très sucrée

Mission très sucrée est le premier tome de la nouvelle série jeunesse des éditions Soleil, Superbrioche. Une bande dessinée de Jean-Christophe Derrien et Rosa La Barbera, parue en mars 2021, inspirée de la chaîne YouTube consacrée aux jeux vidéo, suivie par 720 000 abonnés.

Dans la cuisine Superbrioche annonce qu’il va partir sur une fricassée de poulet-pommes de terre à l’algue de l’end. Puis, il poursuit en expliquant qu’il découpe en petites tranches son gallinacé, qui n’est plus vivant, bien évidemment. Dans la poêle, il met une petite goutte d’huile, pour laisser mijoter quelques minutes son plat. De l’autre côté de la cuisine, un autre cuisinier, en a marre d’entendre le sous-pain-de-mie parler. Don MacCook lui demande donc de la mettre en veilleuse et de cuisiner. Le temps s’écoule et les deux cuisiniers viennent présenter assiette à Augusto, un grand chef sur le point de prendre sa retraite et qui cherche son successeur. Il goûte les deux plats présentés, mais n’a aucune bonne remarque à faire. Pour les initier et tenter de dévoiler leurs talents, il leur propose de partir sur les routes afin de composer leur propre livre de cuisine, constitué de recettes originales.

Superbrioche et son concurrent Mac Cook vont donc devoir s’affronter sur les routes, pour tenter de trouver les meilleures inspirations culinaires, afin de revenir grandi de ces futures expériences. Mais MacCook ne l’entend pas vraiment de cette oreille et avec son sbire, vont tout faire pour empêcher Superbrioche de se rendre, dans un premier temps, dans la Vallée des bonbons. De son côté, Superbrioche est accompagné de la jeune Délys, qui croit beaucoup en ce bonhomme en pain d’épices. Ensemble, ils vont vivre une première aventure pleine de rebondissements et de gourmandises. La bande dessinée est réellement pour les jeunes lecteurs, présentant un monde très colorée, plutôt tendre et amusant, avec le méchant MacCook et son assistant, qui va tout faire pour que le héros et son assistante ne puissent pas réussir leur mission. Le scénario est simple, efficace, drôle, surfant sur la tendance culinaire, mettant aussi en avant les méfaits du sucre, et proposant une recette pour les enfants, à la fin de l’ouvrage. Le dessin est également simple, avec des personnages expressifs et un univers coloré.

