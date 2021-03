Les petites histoires Filliozat – Quand les parents se séparent

Quand les parents se séparent est un nouvel ouvrage de la collection Les petites histoires Filliozat, des éditions Nathan. Un album, paru en mars 2021, qui propose aux jeunes lecteurs, à partir de 4 ans, de découvrir trois histoires pour comprendre et mieux vivre ce moment difficile.

Le pire jour de la vie de cette petite fille a très mal commencé. Dans son rêve, elle était sur le point de découvrir une nouvelle espèce de sucettes sauvages, lorsque son frère Simon l’a réveillée. Le petit garçon explique que leurs parents sont encore en train de se crier dessus, dans le salon. Elle avait l’impression que ses parents se disputaient depuis toujours et pour pas grand-chose, lorsque les courgettes étaient trop salées, les chaussettes dans le lavabo, l’école de Simon… tout devenait une raison pour que les parents ne soient pas d’accord. A leur arrivée, la maman et le papa sont devenus étrangement silencieux. C’est là qu’ils ont déclaré qu’ils avaient décidé de ne plus vivre ensemble…

A travers ces histoires plutôt dynamiques et réalistes, les jeunes lecteurs sont amenés à se poser les bonnes questions pour comprendre ce qui se passe entre leurs parents, mais aussi et surtout au fond d’eux, avec ce mélange d’émotions. Des histoires faciles à comprendre, pour vivre et traverser l’épreuve de la séparation, en famille, et réussir à discuter. Le recueil est un support idéal pour discuter avec les enfants, pour comprendre les différentes émotions qui peuvent surgir et être difficiles à gérer, aller de l’avant et mieux vivre ce chamboulement. Les histoires sont assez simples, très claires et réalistes, qui sont suivies par des explications et de ce qui peut aider les enfants pour réussir à traverser cette crise, au quotidien. Des illustrations accompagnent parfaitement les récits et explications, apportant une dynamique au recueil.

Quand les parents se séparent est un recueil, de la collection Les petites histoires Filliozat, des éditions Nathan, qui propose d’aider les enfants à comprendre les situations qu’ils peuvent traverser et les émotions qui les accompagnent, lorsqu’ils apprennent la séparation de leurs parents.