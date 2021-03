Comment bien protéger votre Iphone

Vous venez d’acquérir le dernier fleuron de la marque à la pomme et vous hésitez à lui choisir un type de protection ou coque pour le protéger. Que ce soit un film, une pochette ou une coque, il peut être judicieux de choisir une bonne protection à votre dernier bijou technologique signé Apple.

POURQUOI FAUT-IL LE PROTÉGER ?

Même si les iphones sont de plus en plus résistants aux chocs, à l’eau et à la poussière, les nouveaux modèles intègrent plus de verre à l’arrière, un matériau plus fragile que l’aluminium. Aussi, l’introduction de la technologie MagSafe qui permet un rechargement magnétique sans fil, peut contribuer à rendre votre appareil plus vulnérable aux chutes, particulièrement avec le coût parfois exorbitant des réparations.Sur le site shop.appsystem.fr, vous pouvez sélectionner la protection pour Coque iPhone 13 de votre goût la plus idoine à vos besoins et vos préférences.

LES PROTECTIONS

PROTÉGER L’ÉCRAN

Certains propriétaires d’iphone aiment bien conserver le beau design global de l’appareil et n’accepteront jamais de coque ou de pochettes. Ils auront le choix entre les films plastiques et entre les vitres qui représentent une deuxième vitre qui protège des rayures et des bris de verre.

PROTÉGER L’APPAREIL

Selon le mode d’utilisation de votre appareil et vos besoins professionnels ou ludiques, vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs catégories de coques haut de gamme dans ce guide d’achat complet . Il est à préciser que les coques des précédents modèles d’iphone ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles.

Les coques originales ultra-fines

C’est de loin, la meilleure protection et la coque la plus fine au monde avec une épaisseur de 0,33 mm seulement. Elle permet une prise en main très agréable sans la sensation de gêne d’une coque, préserve sa finesse et sa légèreté. C’est comme une seconde peau qui le protège de l’usure des frottements, des poussières et des éventuelles rayures.Grâce à une découpe réalisée au laser, la coque protège parfaitement les bordures de la caméra, les objectifs, le flash et le micro avec des finitions de hautes qualités.Un traitement anti-rayure est appliqué à toutes nos coques, conférant à l’appareil un aspect mate et procure une prise en main très confortable.Ces coques sont fabriquées à base de matériaux plastique semi-rigide de haute qualité et très résistants. Elles sont toutes compatibles avec la technologie MagSafe.

Elles peuvent être opaques ou transparentes pour permettre d’apprécier le joli style de votre appareil et cela, sans dénaturer sa sobriété et sa couleur. Elles peuvent aussi être en silicone.Cependant, les coques ultra-fines n’offrent pas une bonne protection contre les chutes et ne protègent pas les boutons de volume et de verrouillage. Par contre, les coques polyvalentes (plus encombrantes), offrent à la fois une très bonne protection contre les chocs grâce à une épaisseur entre 0,5 mm et 1 mm.