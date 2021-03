Focus : Facteur pour femmes – Éditions Grand Angle

Partagez





A l’occasion de la sortie d’une deuxième partie inattendue de Facteur pour femmes aux Éditions Grand Angle, ce 3 Mars dernier, il nous fallait faire un petit focus sur le premier tome multidimensionnel !

Sur une petite île Bretonne, alors que les hommes sont mobilisés pour partir à la guerre, un jeune infirme, qui n’intéressait personne va se rêver, pour un instant « Roi » de son île !! Un récit qui plonge le lecteur dans l’Histoire de la guerre 14/18, mais surtout, dans celle d’une liberté multiple et de lourds secrets !!!

Le décor :

28 Juin 14 … Alors que la sérénité règne sur une petite île Bretonne, chacun vaque à ses occupations routinières. Un début d’été qui appelle à la moisson, des enfants qui se chamaillent et jouent devant l’école. Le port, les bateaux, les vieux pécheurs alignés comme des sardines. Et puis, l’instituteur, qui voit arriver le drame, la mobilisation des hommes forts, jeunes, en bonne santé, pour aller défendre la Patrie.

Les sentiments sont mitigés : certains voient cela comme l’opportunité de quitter l’île et sa routine, les autres sont inquiets et se demandent s’ils reviendront un jour. Les femmes, quant à elles, savent que de dures journées sont à prévoir.

Seuls, Maël, celui qu’on croise, et qu’on ne regarde pas, ou, dont on se moque à cause de son pied bot, n’est pas convié à ce rapatriement. Maël, le « simplet » , qui passe ces journées à dévaler les pentes de l’île sur son vélo. Qui vit seul, sans mère, avec un père rustre à la main leste.

Maël, qui ne sait pas encore, qu’il va contribuer au maintien du moral des “troupes” et devenir l’élément essentiel à la survie psychique autant que physique …

Le point sur la BD :

Facteur pour femmes, c’est avant tout l’histoire de ces soldates “d’arrière-plan” en tant de guerre, que nous raconte, de façon détournée, Didier Quella Guyot. Ces femmes abandonnées involontairement, par leurs hommes partis à la guerre, qui doivent prendre leur destin en main. En plus de leur tache quotidienne, s’acquitter du travail masculin. Pour finalement, s’émanciper, s’épanouir, se délester du poids patriarcal et religieux. Son scénario frise une « réalité inexistante » comme une autobiographie romancée. On y croise la guerre et ses horreurs, par l’intermédiaire d’un narrateur/trice. Puis, apparaît, à travers son personnage principal, quelque chose de plus intime : la revanche d’une vie brisée et l’émancipation féminine, en ces temps compliqués.

L’importance des illustrations de Sébastien Morice, nous saute aux yeux, lorsque le lecteur commence à ressentir tout ce que le scénariste évoque. Ces graphismes expressifs et délicats, tout en sensualité et rondeur, expriment l’acquisition de la liberté, le bonheur et nous permet d’entrer dans l’intimité de ce jeune infirme et timide, qui voit sa vie se transformer positivement grâce aux malheurs des autres ! Morice repousse les limites grâce aux paysages maritimes et aériens invitant à une bouffée d’air nécessaire, confronté à l’image de ses femmes qui finalement apprennent à “respirer” !

Un exercice de style, aux Éditions Grand Angle !

Ma conclusion :

Facteur pour femmes aux Éditions Grand Angle charme par la dimension de son scénario pluridimensionnel. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, pourrait être la phrase qui qualifie cette BD. Car là où la guerre détruit des vies, elle permet à d’autres, de la créer. Un récit psychologique intimiste qui parle d’émancipation nécessaire à la survie, et d’une belle revanche assaisonnée d’érotisme, de féminisme et de drame. Une magnifique caresse de sentiments et de justesse .