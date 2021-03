Europa – La lune de glace

Europa est une nouvelle série du même univers qu’Aldebaran et Centaurus, qui débute avec ce premier tome La lune de glace. Une bande dessinée de Léo, Rodolphe et Zoran Janjetov, parue aux éditions Delcourt, fin février 2021.

Suzy est appelée à passer à table, par sa sœur. A la télévision passent les informations. Le journaliste explique que la dernière mission d’exploration posée en avril dernier sur Europa, deuxième lune de Jupiter, est un sujet d’inquiétude. En effet, cette lune, dans laquelle la science place de grands espoirs dans les recherches concernant son étonnant océan souterrain, reste étrangement silencieuse. Toutes les liaisons ont été brusquement interrompues, et malgré tous les efforts pour rétablir les communications, la station sur Europa reste muette. Après le repas, Suzy va prendre l’air et sort le chien. Une fois dehors, elle pense à sa vie de merde, aux amis qu’elle n’a pas, au job et à la maison qu’elle ne possède pas non plus. Elle squatte chez sa frangine qu’elle ne porte pas dans son cœur et son con de mari. Mais ce soir-là, un coup de fil va changer la donne…

En effet, la jeune femme est appelée pour une nouvelle mission, un vol interplanétaire. Le lendemain, Suzanne Saint-Loup se rend donc au CESS, où on lui explique qu’ils ont besoin de ses compétences de pilote pour une troisième mission pour Europa. Après un briefing et une présentation de l’équipe, Suzanne va devoir passer quelques tests et en apprendre le plus possible sur la station scientifique Europa. Ainsi, la bande dessinée débute, présentant une mission inquiétante, où l’équipage est fait de personnages très divers, entre une pilote un peu autiste et un commandant alcoolique, entre autres. L’intrigue est prenante et captivante, avec deux missions qui ont déjà échoué sur Europa, des disparitions inquiétantes et des traces de sang. Une enquête et un univers fascinants qui vont se dévoiler dans les quatre tomes à venir, tant sur des faits sanglants sur Terre que sur une belle et dangereuse aventure de science-fiction. Le dessin se veut réaliste, il est assez strict, détaillé, plutôt plaisant, pour l’univers à découvrir.

La lune de glace est le premier tome de la nouvelle série de science-fiction Europa, des éditions Delcourt, qui présente une nouvelle aventure de science-fiction, entremêlée d’une enquête périlleuse et inquiétante, sur cette lune étrange, qui cache bien des secrets…