Notre sélection de jouets pour Pâques : HABA, Silverlit et Mattel

Les enfants attendent Pâques avec impatience car ils ont une bonne excuse pour manger du chocolat. Et si on changeait un peu les règles en cachant des jouets dans le jardin ? Pas n’importe lesquels, des jouets sur le thème de Pâques bien entendu ! Plusieurs fabricants se sont dits que ce serait sympa, à commencer par HABA, Silverlit et Mattel. Ils proposent une sélection de jouets éducatifs, ludiques, drôles et dans l’air du temps. Voici donc notre sélection de jouets pour Pâques, régalez-vous !

HABA France : L’œuf, star de jouets réalistes et musicaux

Nous adorons les jeux de société HABA qui changent de ce que l’on peut trouver sur le marché. Ils sont éducatifs, très ludiques également. D’ailleurs, à l’occasion de Noël, nous vous avions présenté le jeu « Le premier verger » qui fait partie de nos favoris. La marque propose également des jouets en bois très sympas : des blocs de construction ou encore des jeux magnétiques. Sans oublier des jouets en tous genres dans des thèmes variés : les pompiers, les fées et elfes, le zoo, la ferme, les licornes, les dragons et chevaliers, ou encore les dinosaures.

Et pour rester dans le thème de Pâques, HABA propose une boîte d’œufs très réaliste à intégrer dans la dînette pour laisser place à des jeux de rôle. Elle se compose de 4 œufs dont deux qui peuvent être cassés avec le jaune qui se sépare du blanc. Le tout est réaliste, très sympa. Attention tout de même au jaune d’œuf que les enfants pourraient mettre facilement dans la bouche. Nous conseillons ce jouet pour les enfants à partir de 4 ans.

Autre produit amusant proposé par HABA : les œufs musicaux en bois aux couleurs et sons différents. Car oui, il s’agit bien d’œufs que l’on peut remuer comme des maracas. Les enfants à partir de 2 ans vont aimer entendre les bruits de billes, des gazouillis ou encore des clochettes. Soit 5 œufs avec un son différent, on valide !

Enfin, pour rester sur le thème des œufs, nous avons pu jouer au jeu « Cui-cui ! » qui s’adresse aux enfants à partir de 3 ans. Ils pourront nourrir quelques oisillons afin qu’ils puissent grandir et devenir de beaux oiseaux. Un jeu amusant et facile à comprendre.

Silverlit : Des œufs pour petits et grands

Silverlit s’est dit qu’il fallait absolument sortir une sélection de jouets pour Pâques. Des jouets pour tout âge, à commencer par « La famille Cot-Cot » qui fera une riche idée de cadeau à faire aux plus petits. Il se compose de 4 œufs représentant les membres de la famille Cot-Cot que l’enfant devra retrouver dans le jardin. Une fois réunis, il n’aura plus qu’à reconstituer la famille comme des poupées russes et chanter avec eux à tue-tête… Adorable !

Pour les plus grands, il y a les 6 « Curligirls animaux », des animaux aux cheveux magiques à coiffer encore et encore. Ainsi que les 8 « Ycoo-biopod », des dinosaures qui ne demandent qu’à être délivrés. Vous l’aurez compris, ces animaux sont tous glissés dans des boîtes surprises en forme d’œuf. Faciles donc à cacher dans le jardin le jour de Pâques. Leurs particularités ? Des looks funs un peu déjantés, la possibilité de les construire et de les collectionner, les effets sonores et lumineux. Ils sont faciles à assembler, conseillés pour les enfants à partir de 3 ans.

Mattel France : Œufs enchantés Cave Club

Mattel France a tout misé sur l’originalité avec ses 9 œufs enchantés Cave Club couleur rose cristal. Les enfants pourront collectionner plusieurs animaux préhistoriques aux looks hyper colorés (modèles aléatoires) accompagnés de 2 accessoires, du slime ou du sable à modeler. Surprise ! L’idée étant de les looker, de leur inventer des histoires, de les faire vivre encore et encore. Les enfants à partir de 4 ans vont beaucoup s’amuser avec ces drôles d’animaux : dinosaures, mammouth, paresseux, tigre à dents de sabre ou encore un animal-caillou.

Vous l’aurez compris, nous validons complètement l’idée d’offrir aux enfants des jeux sur le thème de Pâques. Tout cela grâce à une sélection de jeux amusants, très différents les uns des autres, assez addictifs aussi. Bref, des jeux de Pâques pour tout âge, ludiques et bien plus addictifs que le chocolat contrairement à ce que l’on pourrait croire !