Les tisserands de la vérité Tome 1 – Éditions Komikku

Partagez





Le premier tome d’un tout nouveau shonen aux Éditions Komikku : « Les Tisserands de la Vérité » nous entraine dans un monde médiéval fantasy, où les sorciers sont considérés comme des parias. Un jeune maître se voit confier un enfant provenant de la forteresse de fer. Ayant vu les siens décimés, ce garçon est mutique et semble refuser d’apprendre à maitriser sa magie « explosive ». Le maitre sorcier va devoir faire preuve de patience pour « apprivoiser » et comprendre cet étrange enfant.

Disponible le 25 Mars 2021.

Le décor :

An 952, la forteresse de fer … un homme essaye d’apprendre à un enfant à lire, par la force. Assis à la table, le « sauvageon » est accablé par les cris. Soudain, il lève la tête. S’en suit une explosion qui détruit une partie de la tour de la forteresse …

Village de Leel, Pays de Lavarta … des champs à perte de vue. Un jeune mage, du nom de Léon, marche sur le chemin central, lorsqu’il entend des pleurs. C’est une petite fille qui s’est blessée. Après l’avoir rassurée, il cite une incantation et les plaies se referment aussi vite qu’elles se sont formées. La gamine est si heureuse qu’elle s’empresse de le raconter à sa mère qui arrive vers elle. Mais, au lieu d’avoir des remerciements, ce n’est que du mépris et de la peur auxquels le jeune mage est confronté. Arrivé chez lui, après cette mésaventure, il est attendu par un sorcier qui souhaite lui « donner » un disciple. Un jeune « serein » ayant vécu le pire, et, avec qui il a d’énormes difficultés à communiquer …

Le Maître ignore encore s’il sera à la hauteur, mais il accepte le défi, qui va s’avérer difficile avec ce jeune « sauvage » mutique dont il ne sait absolument rien …

Le point sur le manga :

Sakura Sato et Hiro Inuduka adaptent un célèbre light novel japonais, et nous restituent son histoire énigmatique grâce à ce premier tome intitulé : Les tisserands de la vérité . Un titre pas très évocateur qui ne nous prépare, en aucun cas, à la force du récit : la relation chaotique d’un maitre et d’un disciple … plutôt indiscipliné !!! Un personnage à la fois captivant, avec ce regard plein de rage et d’incompréhension d’un bleu transparent. Et attachant, de part son parcours dramatique. Ce premier tome aux Éditions Komikku ne nous apprend pas grand chose sur son passé, et sur son terrible secret ! Les auteurs axent principalement le récit sur le maitre sorcier. Puis, sur la relation naissante entre celui-ci et ce jeune garçon. Un premier opus, qui appelle une suite pour mieux comprendre les problématiques lancées ici !

Ma conclusion :

Les tisserands de la vérité aux Éditions Komikku attise inévitablement notre curiosité sur cet étrange gamin ! Son évolution avec son maitre est particulièrement touchante et tragique, car les auteurs abordent des sujets comme la discrimination, le rejet, la peur de soi même, et beaucoup d’autres sujets importants. Il nous faudra pourtant attendre la suite pour lever une expectative intenable, pour un premier opus plein d’espoir !